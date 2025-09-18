MOBILITAT
Els usuaris de patinet de Lleida hauran de tenir pòlissa i un permís especial
La Paeria l’inclourà en l’ordenança abans que conclogui la moratòria de la DGT
L’ajuntament de Lleida va organitzar ahir una formació dirigida a seixanta usuaris de patinets elèctrics, per ensenyar-los a circular de manera responsable i prevenir els accidents. La sessió, que el consistori va organitzar per primera vegada, es va portar a terme en dos torns de matí a l’exterior de la Llotja dins de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Cristina Morón, que va saludar els responsables del curs, va destacar que la iniciativa es va impulsar a causa de l’ús inadequat dels patinets i va aprofitar per anunciar que de forma immediata l’ordenança municipal de mobilitat incorporarà l’obligació que els vehicles de mobilitat personal tinguin una assegurança i un permís específic per poder circular.
La DGT va aprovar una norma que obliga a tenir una assegurança, però hi ha una moratòria fins al gener vinent. Morón va explicar que des de començament d’any ja s’han imposat 995 sancions als conductors de patinets, principalment per circular per voreres, superar la velocitat permesa o no utilitzar casc.
Durant l’activitat, agents de la Guàrdia Urbana van alertar els participants que últimament hi ha més accidents de patinet que de moto dins de la ciutat i que cal respectar les normes de circulació.