Mantenen la petició de 12 anys de presó per a l'acusat d'agredir sexualment un noi a Lleida
La víctima relata que el va forçar a fer-li una fel·lació i el va intentar penetrar, però el processat ho nega
L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dijous un home acusat d'agredir sexualment un noi a Lleida. La Fiscalia ha mantingut la petició de 12 anys de presó, mentre que la defensa n'ha demanat l'absolució per falta de proves. Els fets es van produir la matinada del 16 de maig del 2024 a la zona de la canalització del riu Segre.
La víctima ha declarat que l'home el va forçar a fer-li una fel·lació i el va intentar penetrar contra la seva voluntat, mentre que el processat ha negat els fets. Segons el noi, van coincidir a fora d'un pub del carrer Panera, l'acusat s'hi va acostar per preguntar-li com podia arribar al barri de Cappont i ell es va oferir a acompanyar-lo perquè li anava de pas per anar cap a la residència d'estudiants on vivia.
Durant la vista, el noi ha explicat que no recorda res del trajecte fins al riu, però que a la zona de la canalització del Segre el processat va fer que caigués a terra, es va posar damunt seu i, mentre li subjectava amb força els braços, el va obligar a practicar-li una fel·lació. "Jo no volia tenir relacions sexuals amb ell. Vaig intentar treure-me'l de sobre, però era com si dugués posades unes esposes i ell feia molta força, fent-me mal als braços. Jo cridava, però ningú no em va fer cas", ha declarat.
Posteriorment, ha relatat, el processat va fer que s'abaixés els pantalons i la roba interior i el va intentar penetrar analment. Com va poder es va tapar la zona amb la mà i, en veure un cotxe patrulla a la distància, li va dir a l'acusat que era fill d'un policia i se'n va poder desfer. "El vaig empènyer, vaig agafar les meves coses, em vaig posar a correr i vaig trucar a una amiga, que em va dir que anés a casa seva", ha afegit. Allà es va dutxar perquè se sentia "brut" i, després parlar amb la mare, va anar a denunciar-ho als Mossos.
El processat contradiu la versió de la víctima
Per la seva banda, el processat ha explicat que va ser el noi qui es va acostar a ell i que, mentre baixaven fins al riu, el jove l'abraçava i se li insinuava. Allà al riu, ha afegit, ell es va posar a terra i el jove es va posar al seu damunt, fent-li petons, carícies i tocant-li les parts íntimes. El processat ha afegit que el noi es va despullar tot sol, però que ell no el va correspondre, i ha negat que l'hagués agredit sexualment. L'home ha explicat que dormia sota un pont i que anava begut.
La presumpta agressió es va produir pels volts de la 1.20 de la matinada, el noi va trucar a la seva amiga a la 1.48 i la denúncia davant els Mossos es va presentar a les 3.54 de la matinada. Ràpidament, una patrulla es va desplaçar fins a la zona del riu i va localitzar el presumpte agressor, que va ser detingut cap a les 4.15. Durant el judici, els mossos han explicat que l'home es va limitar a dir que no havia passat res i que només estava amb un amic, que estava tranquil i que no es va oposar a l'arrest.
Un altre agent ha declarat que van localitzar uns calçotets i un mocador que estaven humits i bruts. Posteriorment van confirmar amb la víctima que la roba interior era seva i que se l'havia deixat a la gespa en el moment de fugir. Per la seva banda, l'amiga que va acollir el noi ha relatat que va arribar a casa seva "histèric", plorant, tot moll, dient que sentia "fàstic" i amb les costures dels pantalons per fora. "Em va dir que un home havia intentat obligar-lo a fer coses i el vaig acompanyar a comissaria", ha afegit.
El noi ha explicat que estava estudiant a Lleida, però que ell és de Tarragona i que, després dels fets, no va poder acabar el curs. A més, ha indicat que rep tractament psicològic per aquests fets. El noi ha afegit que abans d'aquest episodi era una persona que "mai desconfiava de ningú", però que ara s'ha tornat molt més desconfiat. La seva amiga ha corroborat que és una persona "molt sociable".
Fiscalia manté la petició de 12 anys
En les seves conclusions la fiscal ha afirmat que la víctima té "tots els criteris de credibilitat" perquè la seva versió ha estat "idèntica en tot moment" i ha mantingut la petició de 12 anys de presó per agressió sexual, 6 anys de llibertat vigilada i el pagament d'una indemnització de 10.000 euros a la víctima. "L'acusat el va conduir per la força a la zona enjardinada del riu, el va subjectar amb els braços, li va agafar la mandíbula i va aconseguir penetrar-lo oralment. Després li va treure la roba, el va girar i va intentar-ho analment, per la qual cosa estem davant d'una unitat d'acció que definim com a acte continuat i sol·licitem la pena en la seva extensió màxima", ha manifestat la fiscal.
Per la seva banda, la defensa ha reclamat l'absolució del processat --en presó provisional per aquests fets-- perquè cap informe mèdic o forense ha pogut determinar l'existència de cap lesió compatible amb un acte de violència sexual i "l'única base" de l'acusació és la declaració del jove. "No consten erosions, hematomes o rascades, ni cap indicidi a nivell fisiològic de l'existència d'un fet violent. La violència no va existir", ha assegurat l'advocat. A més, la defensa ha criticat que els mossos no prenguessin declaració ni les dades d'altres indigents que hi havia a la zona i que podrien haver presenciat els fets.