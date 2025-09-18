L'acusat de fer tocaments a una nena d'onze anys en un pis de Lleida nega els fets al judici
La menor afirma que l'home la va fer seure a la falda, li va tocar un pit i va intentar tocar-li les parts íntimes
L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dijous un home de 64 anys acusat d'agredir sexualment una nena d'11 anys el juliol del 2020. Els fets s'haurien produït en un pis del carrer Príncep de Viana on l'home convivia amb una dona, amb les dues filles menors d'aquesta i amb la parella d'una d'elles. Segons la declaració de la menor, que s'ha reproduït com a prova preconstituïda al judici, el processat va convidar-la a fumar una cigarreta a la terrassa, va agafar-la molt fort del braç, va fer-la seure a la falda, li va tocar un pit per sota la roba i va intentar tocar-li les parts íntimes, fins que se'n va desfer. La Fiscalia ha mantingut la petició de 9 anys de presó per un delicte d'agressió sexual i la defensa n'ha demanat l'absolució.
"Em va posar una cigarreta a la cara i jo no volia, i em va obligar a seure sobre les seves cames. Em va preguntar si em podia tocar un pit i em va començar a tocar per sota de la samarreta i seguia baixant, quedant-se molt a prop de les meves parts íntimes mentre jo li deia que no. M'estrenyia molt fort, però em vaig poder desfer d'ell com vaig poder i em vaig tancar a l'habitació", ha relatat la noia. Segons la menor, feia temps que notava que l'home la mirava "de dalt a baix" de manera "repugnant i pervertida", i que aquell dia ell "va aprofitar l'ocasió".
La mare ha explicat que feia uns tres mesos que vivien plegats al pis i que la convivència amb el processat era bona. La dona ha detallat que va començar a veure una actitud estranya en la menor i que no es va assabentar dels fets fins al cap de tres dies. "Érem només amics i no manteníem relacions sexuals. Tenia una actitud transparent amb nosaltres, li feia el menjar, li rentava la roba, m'ajudava en les feines de casa i, de vegades, sortíem a menjar junts. La relació no era gens dolenta i em va sorprendre", ha reconegut.
"Un relat versemblant i compatible amb una realitat viscuda"
Per la seva banda, el processat ha manifestat que tan sols va viure durant tres dies en aquell pis i no tres mesos, i que no recorda els noms de la dona ni de la menor. Sí que ha afirmat que va deixar més de 1.000 euros a la dona i que no els va recuperar mai perquè el van fer fora. "Mai va haver-hi cap forcejament ni res de tot això. Mai he fet mal a ningú i menys a les dones, perquè a les dones m'han ensenyat que cal respectar-les. S'han dit veritables barbaritats", ha declarat.
Les psicòlogues que van entrevistar la menor han afirmat que el seu relat és "versemblant i compatible amb una realitat viscuda", i han descartat que la noia s'inventés o magnifiqués els fets. "Si la motivació hagués estat fer-lo fora de casa, això ja es va resoldre des d'un principi, però el procés ha durat cinc anys, totes han mantingut la versió i no reclamen diners per aquests fets", ha manifestat una de les perites.
Un tocament amb afany "libidinós", segons la Fiscalia
En el torn de conclusions, la fiscal ha defensat que no es va produir un simple fregament accidental, sinó "un tocament amb caràcter libidinós", i ha subratllat que les psicòlogues han descartat la possibilitat que la menor fabulés o intentés perjudicar l'home, encara que no se sentís còmoda vivint amb ell. "En cinc anys han mantingut la mateixa versió i no han afegit res que pugui perjudicar més l'acusat", ha argumentat.
La Fiscalia ha mantingut la petició de 9 anys de presó, que l'home no pugui aproximar-se a menys de 200 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant un període superior en 10 anys a la pena imposada, i que no pugui treballar en feines o oficis que impliquin un contacte directe amb menors d'edat durant 5 anys. En concepte de responsabilitat civil, ha reclamat 5.000 euros per danys morals.
Al seu torn, la defensa ha reclamat l'absolució de l'home perquè "l'única prova del que ha passat és la declaració de la menor i no és prou sòlida per sol·licitar una condemna greu". L'advocada ha constatat l'existència d'algunes contradiccions, com ara el fet que la mare parlés d'una convivència normal i que la menor notés mirades estranyes, o en la manera en com la menor va dir que l'havia agafat i tocat, rodejant-la amb els braços, "ja que l'hauria cremat amb la cigarreta". El judici ha quedat vist per a sentència.