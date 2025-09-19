SANITATRECONEIXEMENT
L’Arnau de Vilanova de Lleida, primer hospital català amb aval de metges d’Urgències
L’auditoria destaca la implicació dels professionals i la millora contínua del servei amb eines innovadores
El servei d’Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova va rebre ahir l’acreditació de la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES) després de complir una sèrie d’estàndards de qualitat assistencial. Un fet que l’ha convertit en el primer hospital de l’Institut Català de la Salut (ICS) a aconseguir aquesta distinció pel seu servei d’Urgències.
Aquesta distinció arriba després que una auditoria externa amb més de 200 indicadors revisés els plans i codis d’actuació, la disposició d’un pla funcional i un gestor documental. També n’analitza els recursos humans, instal·lacions, equipaments i l’organització funcional i circuits.
En les seues conclusions, l’auditoria destaca la implicació dels professionals i la millora contínua del servei amb eines innovadores com l’ús d’assistents virtuals.
“És un reconeixement al treball en equip i a la feina ben feta dels professionals de medicina i infermeria”, va dir el director clínic territorial d’Urgències, Oriol Yuguero.