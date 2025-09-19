INDÚSTRIA
Llum verda a la declaració ambiental del polígon de Torreblanca, a Lleida
El Govern valida el document i és un pas més per aprovar el pla director. El polígon acumula diversos anys de retard
Nou pas per a la tramitació de l’esperat polígon industrial de Torreblanca. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) va publicar ahir la Declaració Ambiental Estratègica (DAE) del Plan Director Urbanístico d’Activitat Econòmica de la Plana de Lleida (PDUAE), que és un dels tràmits que faltaven per donar per vàlid el pla director, que ha de ser el punt de partida per poder impulsar el projecte d’urbanització del polígon, que estarà ubicat a la sortida dels Mangraners en direcció a Tarragona, al costat de la carretera N-240, i on també es preveu habilitar una estació intermodal ferroviària. Tanmateix, aquest no és encara l’últim pas per tancar la fase de tramitació del projecte. Sobre això, un portaveu de la Generalitat va informar l’agost passat que a finals de juny es va aprovar inicialment el període d’informació pública i la sol·licitud d’informes els organismes sectorials afectats pel polígon. Va afegir que el document es troba en fase de resolució dels requeriments dels informes de Carreteres de l’Estat i de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
Malgrat els avenços de les últimes setmanes, els tràmits de Torreblanca acumulen diversos anys de demora. I és que el departament de Territori va aprovar inicialment el projecte el juliol del 2022 i es preveia que les obres poguessin començar la primavera del 2023, però des d’aleshores tot han estat retards a causa de diversos informes desfavorables, per la qual cosa amb tota seguretat se superaran els tres anys de demora.
Oposició al projecte
Per la seua part, l’Associació de Veïns Horta Sud de Lleida va criticar que l’aprovació del PDUAE suposarà la destrucció de 400 hectàrees de terreny agrícola de regadiu i que és un projecte “incoherent, desmesurat i insostenible”. L’entitat afegeix, a més, que la Declaració Ambiental Estratègica s’ha tramitat “sense comptar amb avaluacions completes la qual cosa és, senzillament, donar llum verda a cegues”.