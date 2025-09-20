MOBILITAT
Atrapats 2 hores en trens parats a la sortida de Lleida
Un cap a Barcelona es va avariar i un altre en direcció contrària va resultar afectat. Els viatgers es van quedar dins sense climatització
Un tren de Rodalies que va partir ahir de l’estació de Lleida-Pirineus poc després de les 14.00 hores, en direcció a Barcelona, va quedar parat poc després, a l’altura del Pla de Vilanoveta, a causa d’una avaria tècnica. Una portaveu de Renfe va explicar que el comboi va quedar encallat just en el punt del canvi d’agulles, de manera que un altre tren que venia cap a Lleida també va haver de parar, al no poder passar. Els viatgers de l’un i de l’altre van quedar atrapats a l’interior dels vagons i sense aire condicionat, suportant molta calor. Els del primer comboi hi van estar unes dos hores i els del segon, una.
Renfe va detallar que van poder moure una mica el primer tren perquè pogués circular el segon fins a l’estació i després van seguir amb les maniobres fins que van poder remolcar el que estava avariat fins a l’estació, i els passatgers van ser derivats a un altre tren. Un usuari va indicar a la xarxa X que aquest segon comboi “ja anava a petar”, de manera que van estar “com sardines”. Un viatger que anava de Tàrrega a Lleida va detallar que el tren es va aturar “i fins que no ha passat mitja hora el revisor no ens ha informat del que passava i la gent estava dels nervis, hauríem d’haver arribat a les 15.00 hores i ho hem fet poc després de les 16.15”. Va afegir que estaven “suant com pollastres”, que alguns “es tancaven al bany a fumar” i que n’hi va haver que van obrir les portes per acabar el trajecte a peu.
“L’estat dels trens i de la via és bastant lamentable, no te’n pots fiar perquè cada dia passen coses, però això d’avui ha estat de traca”, va lamentar. D’altra banda, la circulació de trens de la línia d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona va quedar interrompuda ahir les quatre de la tarda per un incendi pròxim a la via entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) i Medinaceli (Sòria). Una hora després, amb el foc extingit, es va poder restablir el trànsit ferroviari, malgrat que amb demores.