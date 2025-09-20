Tall de trànsit i canvis en la L7 en sentit cap als Mangraners per les obres a l’avinguda Flix
Els obres de remodelació del carrer Hostal i el seu entorn obliguen a tallar al trànsit el tram de l’avinguda Flix comprès entre el carrer de les Roses i l’avinguda de les Garrigues, en direcció cap a l’avinguda de Artesa.
Com a conseqüència, a partir de dilluns vinent, 22 de setembre, la línia d’autobusos L7 modificarà el seu recorregut. Els vehicles es desviaran per l’avinguda de la Canadenca i el carrer Campamento, passant per l’avinguda Miquel Batllori fins recuperar el traçat habitual a la plaça Sant Jordi.
Aquesta alteració comporta l’anul·lació de tres parades (Canal, Sícoris i Avinguda Artesa), que quedaran substituïdes provisionalment per dos de noves: Garrigues-Canadenc i Miquel Batllori-Fontanet, ubicades en els encreuaments respectius. Les afectacions es mantindran fins el mes de desembre.