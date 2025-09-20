ENSENYAMENT
Concentracions en centres educatius de Lleida per protestar contra l’agressió d’un pare a un docent a Balaguer: “Dignitat per al professorat”
Hi participen tant estudiants com docents
Centres educatius de Lleida van protagonitzar ahir concentracions per mostrar el seu rebuig a l’agressió verbal i física que va patir dilluns passat un mestre del col·legi Àngel Guimerà de Balaguer per part del pare d’un estudiant, que es va produir durant una reunió de mediació.
Una de les protestes va reunir estudiants i professorat del col·legi Magí Morera i l’institut Castell dels Templers, a la capital del Segrià. Durant la mobilització, van llegir un manifest i van portar una pancarta amb el lema Dignitat per al professorat. No a la violència. Sindicats educatius alerten que al llarg del curs es produeixen moltes agressions als col·legis i instituts.
Dimarts a primera hora, mig centenar de persones ja van protestar a les portes de l’escola Àngel Guimerà en una concentració a què es van sumar docents, equips directius de les altres sis escoles de la capital de la Noguera i representants de l’ajuntament. Segons Educació, dilluns està previst que s’incorpori un tècnic d’integració social a aquest centre.