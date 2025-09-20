SEGRE
El Govern rep el primer dels quatre trens elèctrics que circularan per la línia Lleida-Terrassa

La consellera Paneque destaca l'aposta per "posar a punt" el sistema ferroviari perquè sigui "puntual i fiable"

La consellera Sílvia Paneque i la resta d'autoritats a l'estació del Pla de Vilanoveta, davant el nou tren de FGC que circularà per la línia Lleida-Terrassa.

La consellera Sílvia Paneque i la resta d'autoritats a l'estació del Pla de Vilanoveta, davant el nou tren de FGC que circularà per la línia Lleida-Terrassa.Roger Segura / ACN

El Govern ja ha rebut el primer dels quatre trens elèctrics que circularan per la línia Lleida-Terrassa a partir de l'estiu que ve, quan està previst que Ferrocarrils de la Generaltiat (FGC) n'assumeixi el servei. El primer comboi s'ha presentat aquest dissabte a les instal·lacions del Pla de Vilanoveta, a Lleida, on durant els pròxims mesos es faran les proves de validació i homologació. Està previst que els altres tres tens arribin entre el mes de novembre i l'abril de l'any que ve. Totes les unitats són accessibles i tenen una capacitat per a 439 viatgers, 164 dels quals asseguts. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que el Govern treballa per "posar a punt" el sistema ferroviari perquè sigui "puntual i fiable".

La titular del departament i responsable de FGC ha explicat que pel que fa a les estacions, s’està negociant un conveni amb ADIF per a la cessió de catorze estacions entre Bell-lloc d’Urgell i Rajadell: “Aquesta cessió permetrà equipar-les amb informació en temps real, sistemes de difusió d’aquesta informació, càmeres de seguretat i una nova senyalització. Alguns municipis, com Sidamon, Fondarella i Vilagrassa, han reclamat la creació de nous baixadors –sobretot Sidamon, que és el més allunyat de les estacions existents-, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat al servei ferroviari per a tots els veïns”.

Per la seva part, l'alcalde de Lleida ha afirmat: "hem de fer una reflexió de caràcter col·lectiu. Les ciutats avancen i cada vegada hi ha més gent que utilitza de forma intensiva el transport i això requereix decididament prendre decisions en matèria de mobilitat". Per Larrosa, es necessari que es facin "bones campanyes de divulgació per explicat que tenim aquests trens i que usar-los contribuirà que tinguem un desenvolupament més sostenible"

El president d’Stadler Valencia, Íñigo Parra, ha assegurat que “la presentació del primer tren FLIRT per a la línia Lleida-Terrassa representa una fita rellevant en el nostre compromís amb la millora de la mobilitat a Catalunya. Volem expressar el nostre agraïment a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per la seva visió estratègica i la col·laboració constant. Junts avancem cap a una xarxa ferroviària més sostenible, accessible i connectada, pensada per al benestar dels ciutadans”.

