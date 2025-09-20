Lleida estrena la targeta Lleida City Pass per potenciar el turisme cultural

SEGRE
Larrosa i Bosch han presentat avui al MORERA la Lleida City Pass acompanyats dels responsables dels quatre equipaments adherits

Redacció
Lleida compta des d’avui amb una nova eina per dinamitzar el turisme: la Lleida City Pass, una targeta que permet l’accés als principals equipaments culturals de la ciutat per un preu únic de 12 euros.

El paer en cap, Fèlix Larrosa, i la regidora de Cultura, Promoció de la Ciutat i Consum, Pilar Bosch, l’han presentat al MORERA juntament amb els responsables de la Seu Vella, el Museu de Lleida i el mateix MORERA, així com representants de Turisme i Promoció Econòmica.

Larrosa ha destacat que la iniciativa servirà per “posicionar Lleida en el mercat turístic i al món” i reforçar la capitalitat cultural de la ciutat. Per la seva banda, Bosch ha subratllat que és la primera vegada que es fa una actuació conjunta d’aquest tipus, amb l’objectiu d’afavorir el coneixement del patrimoni i impulsar el consum local.

La targeta ofereix, durant un mes, un accés únic a la Seu Vella, el Museu de Lleida, el MORERA i el Castell Templer de Gardeny. Es pot adquirir a l’Oficina de Turisme, als equipaments adherits i en línia a turismedelleida.cat.

De moment s’han editat 800 targetes i 2.500 díptics informatius per donar a conèixer el nou producte.

