POLÍTICA
La Paeria diu que ultima un pacte amb la Universitat de Lleida per impulsar una residència d’estudiants
En una ubicació “ideal”, però necessiten el suport de l’Estat. La ràtio d’endeutament de l’ajuntament baixa fins al 56,4% i l’alcalde diu que s’estan construint 495 habitatges a Lleida
L’ajuntament i la Universitat de Lleida (UdL) estan ultimant un acord per construir una nova residència d’estudiants perquè hi hagi més habitatge disponible al mercat del lloguer. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en la roda de premsa per explicar les prioritats del seu govern en el nou curs polític, però no va concretar on es preveuen aquest equipament. Va avançar que la seua ubicació “és ideal” però que “l’espai no és tot nostre”, per la qual cosa necessitarien el suport del Govern central. Precisament, un dels edificis que és propietat de l’Estat, fa anys que està en desús i es troba en una ubicació cèntrica, a l’antiga seu dels sindicats, l’AISS, i el mateix govern municipal va informar al maig que hi ha operadors interessats a donar-li nous usos, com podria ser una residència. Larrosa no va voler entrar en més detalls i va afegir que “en converses amb la UdL el seu rector em va transmetre que actualment tenen una necessitat de 400 habitacions per a estudiants i mirarem de tancar algun acord per fer-ho bé”.
D’altra banda, Larrosa va informar que la Paeria ha acabat el seu pla de sanejament financer encarregat per la Generalitat, “la qual cosa ens permetrà disposar de més capacitat financera i agilitat administrativa”. Va concretar que el deute del consistori s’ha reduït en 40 milions d’euros i que “la ràtio d’endeutament és del 56,54%, que són cinc punts menys del que estava previst”. A nivell immobiliari, va afegir que s’estan construint 495 habitatges a Lleida i que inclouran en el registre de solars de la Generalitat els terrenys del SUR 5, a Copa d’Or, per construir 152 pisos protegits.
Incorporaran les noves millores en seguretat abans de final d’any
L’alcalde va informar que abans de finals d’any es començaran a implementar els nous sistemes de vigilància de la Guàrdia Urbana, que inclouen des de noves càmeres, sistemes de reconeixement facial i ús d’IA per prevenir delictes. D’altra banda, va assenyalar que en els propers mesos renovaran la il·luminació de la ciutat i resoldran “els més de 200 punts foscos que hem detectat”. També va dir que a l’oficina de captació d’inversions, Invest Lleida, està tramitant dinou projectes valorats en 116 milions d’euros, que preveuen rebre 25 milions del Pla de Barris i que ja preparen el pressupost del 2026.