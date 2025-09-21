Unes 800 persones participen a la Pedalada Popular de Lleida en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible
Unes 800 persones han participat aquest diumenge al matí en la tradicional Pedalada Popular de Lleida, que ha recorregut un itinerari circular de 9 quilòmetres per la ciutat. L’activitat s’emmarca dins la programació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2025.
La sortida s’ha fet a les 11 hores des de la Rambla Ferran, punt de trobada de la jornada, on també s’han dut a terme tallers, animació i sortejos adreçats a totes les edats.
Societat
Imatges de la Pedalada Popular de Lleida
magdalena Altisent
La tinenta d’alcalde responsable de Mobilitat, Cristina Morón, i el regidor de Cooperació i Salut, Jackson Quiñonez, han participat activament a la pedalada i han subratllat la rellevància d’impulsar iniciatives com aquesta per “fomentar la conscienciació al voltant d’una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient”.
La Pedalada Popular s’ha consolidat com un dels actes més destacats de la Setmana de la Mobilitat a Lleida, convertint-se en una jornada familiar i lúdica que combina esport, salut i compromís amb el futur de la ciutat.