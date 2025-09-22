BARRIS
Joan Crespo, nou president de l’associació de veïns del Secà
Joan Crespo es va convertir ahir en el nou president de l’associació de veïns del Secà de Sant Pere de Lleida al ser l’únic candidat que es va presentar a l’assemblea extraordinària. Crespo, que també és president de l’associació de jubilats del barri, relleva José Carreiro, que portava al càrrec des del 2019 i el deixa per motius personals. Durant la seua presidència, Carreiro va revitalitzar l’associació i va portar a terme nombroses iniciatives i activitats al barri. Sobre l’assemblea, van destacar que va transcórrer sense tensions i tot ha funcionat amb normalitat, i fins i tot Crespo s’ha mostrat predisposat a “celebrar una altra assemblea veïnal extraordinària si en els propers dies es volgués presentar un altre candidat al càrrec”, va assenyalar Carreiro. A més de la presidència, també van entrar noves persones a la junta per col·laborar en l’elaboració de les activitats de l’associació. A més del Secà, en les properes setmanes també s’elegiran els nous presidents dels barris de la Bordeta i els Mangraners.