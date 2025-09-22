SEGRE

Joan Crespo, nou president de l’associació de veïns del Secà

Joan Crespo (esq.), amb el seu predecessor, José Carreiro (dreta). - AV SECÀ

Joan Crespo es va convertir ahir en el nou president de l’associació de veïns del Secà de Sant Pere de Lleida al ser l’únic candidat que es va presentar a l’assemblea extraordinària. Crespo, que també és president de l’associació de jubilats del barri, relleva José Carreiro, que portava al càrrec des del 2019 i el deixa per motius personals. Durant la seua presidència, Carreiro va revitalitzar l’associació i va portar a terme nombroses iniciatives i activitats al barri. Sobre l’assemblea, van destacar que va transcórrer sense tensions i tot ha funcionat amb normalitat, i fins i tot Crespo s’ha mostrat predisposat a “celebrar una altra assemblea veïnal extraordinària si en els propers dies es volgués presentar un altre candidat al càrrec”, va assenyalar Carreiro. A més de la presidència, també van entrar noves persones a la junta per col·laborar en l’elaboració de les activitats de l’associació. A més del Secà, en les properes setmanes també s’elegiran els nous presidents dels barris de la Bordeta i els Mangraners.

