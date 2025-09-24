SEGRE

Detingudes 27 persones enguany a Lleida per robatoris en vehicles

L'últim arrest es va produir aquest dimarts i la Guàrdia Urbana té en marxa un dispositiu específic de prevenció

Un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida en una imatge d'arxiu.

Un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida en una imatge d'arxiu.Mario Gascon / Ajuntament de Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un total de 27 persones el 2025 relacionades amb robatoris a l'interior de vehicles. Es tracta d'una tipologia de delicte que ha augmentat en els darrers mesos a la ciutat i, arran d'això, la Paeria ha anunciat que la Guàrdia Urbana ha posat en marxa un dispositiu per prevenir-los que consisteix en patrullatges amb vehicles no logotipats i rondes a peu de paisà, combinats amb dotacions uniformades de Mossos d'Esquadra i policia local.

L'ajuntament atribueix l'increment dels robatoris en vehicles perquè es tracta d'un delicte que té "una penositat lleu" i perquè "requereix menys especialització" per part de la persona que el comet.

L'última detenció per robar a l'interior d'un vehicle s'ha produït aquest dimarts a la nit a la rambla d'Aragó. La policia local va detenir, a les 22.15 hores, un home de 31 anys per, suposadament, haver trencat el vidre d'un vehicle estacionat i haver sostret diversos objectes del seu interior. La ràpida intervenció policial, però, va permetre recuperar els efectes sostrets en el moment de l'arrest.

