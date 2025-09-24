Detingudes 27 persones enguany a Lleida per robatoris en vehicles
L'últim arrest es va produir aquest dimarts i la Guàrdia Urbana té en marxa un dispositiu específic de prevenció
La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un total de 27 persones el 2025 relacionades amb robatoris a l'interior de vehicles. Es tracta d'una tipologia de delicte que ha augmentat en els darrers mesos a la ciutat i, arran d'això, la Paeria ha anunciat que la Guàrdia Urbana ha posat en marxa un dispositiu per prevenir-los que consisteix en patrullatges amb vehicles no logotipats i rondes a peu de paisà, combinats amb dotacions uniformades de Mossos d'Esquadra i policia local.
L'ajuntament atribueix l'increment dels robatoris en vehicles perquè es tracta d'un delicte que té "una penositat lleu" i perquè "requereix menys especialització" per part de la persona que el comet.
L'última detenció per robar a l'interior d'un vehicle s'ha produït aquest dimarts a la nit a la rambla d'Aragó. La policia local va detenir, a les 22.15 hores, un home de 31 anys per, suposadament, haver trencat el vidre d'un vehicle estacionat i haver sostret diversos objectes del seu interior. La ràpida intervenció policial, però, va permetre recuperar els efectes sostrets en el moment de l'arrest.