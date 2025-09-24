URBANISME
Queixes per obres d’una línia elèctrica a l’Horta
L’associació de veïns de l’Horta sud va denunciar ahir que els promotors de la línia elèctrica en construcció entre Alcarràs i Lleida estarien portant a terme obres en un tram de la partida de Quatre Pilans on encara no tenen concedida la llicència municipal. Un portaveu de Solaria, l’empresa promotora, va assegurar que es fan preparatius perquè estan autoritzats a portar a terme treballs en cota 0, a l’espera del permís. Va indicar que es van deixar materials en un terreny, amb l’autorització del propietari, però no es va obrir cap rasa a la zona restringida. No obstant, els veïns van assegurar que operaris van obrir una rasa d’uns 100 metres on presumptament no tindrien llicència. La Paeria, per la seua part, va explicar que els serveis tècnics municipals inspeccionaran avui els treballs per verificar que no s’actua fora de l’àmbit autoritzat en la llicència.