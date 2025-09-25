La ciutat de Lleida té 752 nous habitatges en construcció, dels quals 159 són pisos considerats assequibles
La ministra Isabel Rodríguez, la consellera Sílvia Paneque i l'alcalde Fèlix Larrosa han visitat la nova promoció de 121 pisos de lloguer social als Mangraners
Lleida ciutat té en marxa projectes per construir 752 habitatges nous, dels quals 159 es consideren assequibles. D'aquests, 609 ja estan en fase de construcció, entre ells 148 assequibles, segons les dades que ha donat a conèixer l'alcalde, Fèlix Larrosa, aquest dijous, qui ha destacat que aquestes xifres es deuen a la col·laboració "público-privada" d'empreses i institucions per incrementar el parc d'habitatges de la ciutat. Larrosa ho ha dit durant la visita a la nova promoció de 121 nous habitatges de lloguer social als Mangraners, que ha rebut més de 200 sol·licituds d'interessats en accedir-hi. L'han acompanyat la Ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, Sílvia Paneque.
Les autoritats institucionals han visitat un dels nous blocs del barri dels Mangraners que es destinarà a lloguer assequible. En total són 121 habitatges que es reparteixen en quatre blocs als carrers Vendrell i Albi. L'immoble que han visitat, al carrer Albi, compta amb 42 habitatges que ja s'han adjudicat als nous llogaters i la previsió de les administracions és que la resta dels nous veïns s'instal·lin als altres habitatges abans del març.
Els habitatges de Mangraners estan promoguts per Soluciones Viviendas Magraners 88, i dels 121 pisos, 35 s'han reservat a menors de 35 anys. El preu del lloguer oscil·larà entre 415 i 504 euros, inclòs l'aparcament en superfície.
"Espero i desitjo que en qüestió d'un any i mig haguem pogut superar aquesta situació de tensió" en el mercat de lloguer, ha explicat l'alcalde Larrosa, que ha indicat que la ciutat vol continuar avançant en la construcció d'habitatge assequible. "Se'ns demanava la construcció d'uns 400 habitatges assequibles per sortir d'aquesta situació de tensió i ja anem als 3.300. Per tant, és un salt d'unes dimensions extraordinàries", ha valorat.
Per la seva banda, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha destacat els més de 3.000 habitatges que el país sumarà fins al juny del 2026, en la línia per arribar als 150.000 habitatges "deficitaris" que hi ha actualment. Sobre els 670 solars inscrits a la reserva pública, ha explicat que en els pròxims mesos sortiran diferents lots perquè promotors i constructores puguin optar a construir-hi i també ha indicat que abans d'acabar l'any trauran una segona reserva de solars adreçada a aquells terrenys que no van poder inscriure's a la primera convocatòria.
La visita al nou bloc de pisos a Lleida també ha comptat amb la presència de la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, qui ha posat d'exemple la promoció d'habitatges assequibles del barri de Mangraners com una de les sortides a la crisi d'habitatge actual. "La solució implica crear un parc públic d'habitatges per a tothom", ha afirmat Rodríguez, qui també ha apostat per una fórmula de col·laboració entre administracions. "Es veu clarament que amb la disposició d'ajuntaments i governs autonòmics es pot ser més eficient", ha conclòs la ministra.
Així mateix, Rodríguez també s'ha referit a l'augment de recursos destinats a la construcció d'habitatges assequibles. "Les dades mostren que en l'últim any les licitacions d'obra pública s'han enfilat fins als 993 milions d'euros anuals, un increment del 61,1% respecte l'any anterior. Anem a bon ritme", ha conclòs la ministra, tot i que també ha recordat que la intenció del govern de Pedro Sánchez és "multiplicar per tres la inversió". En aquest sentit, la ministra ha instat a la resta de comunitats autònomes i administracions "que facin possible" la proposta.
D'altra banda, la ministra ha dit que després de reunir-se amb rectors de diferents universitats d'arreu de l'Estat, s'ha detectat que l'arribada d'estudiants "complica" les opcions de lloguer per a les famílies. D'aquesta manera, Rodríguez ha explicat que des del ministeri s'oferirà fins a 4.000 milions d'euros a les universitats per promoure nous allotjaments per a estudiants. Precisament, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, s'ha mostrat a disposició de dotar a la Universitat de Lleida (UdL) d'un solar "tan aviat com es pugui", tot i que no s'ha concretat en quina zona.
Denuncien la "privatització" de 166 pisos de lloguer social
La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Lleida i el Sindicat de Llogateres han denunciat la intenció de la Fundació La Caixa de privatitzar 166 habitatges de lloguer social. Els pisos pertanyen a dos blocs, un al carrer Cal Bernet al barri de la Bordeta amb 116 habitatges i l'altre, de 50 pisos, al carrer Cambrils dels Mangraners, aquest darrer a escassos metres de distància de la promoció que ha visitat la ministra i consellera.
Les entitats socials denuncien que la gestió dels dos blocs han passat, "sense donar cap tipus d'explicació", de la Fundació La Caixa a l'empresa filial InmoCriteria, la qual "no vol renovar els contractes als llogaters" i "pretén vendre els pisos als mateixos veïns".
Davant d'això, presentaran una moció al ple d'aquest divendres de la Paeria per declarar la Caixa "arrendador non-grato" i "assenyalar l'especulació creixent que pateixen els llogaters i llogateres de la ciutat". Abans de presentar la moció, les entitats han convocat una concentració a les 10 del matí a la plaça Paeria.