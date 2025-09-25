Pas endavant per a la seu del Govern a Lleida amb l’adjudicació del concurs d’idees per redactar el projecte
El jurat ha analitzat les 29 propostes gràfiques i ha acordat, per unanimitat, que la proposta guanyadora és la de la UTE formada per Garcés de Seta Bonet Arquitectes i Marvel Arquitectura, Paisatgisme, Planejament, SL
L’equip guanyador podrà iniciar els treballs de redacció del projecte i del Pla de Millora Urbana a partir del gener de 2026, quan es formalitzi el contracte
La nova seu de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, que s’ubicarà a l’anomenat “solar de Magisteri”, situat al carrer Sant Martí, 66, ha fet un pas endavant amb l’adjudicació del concurs de projectes per redactar-ne el projecte. La proposta guanyadora, presentada sota el lema La5euNova, és la de l’equip d’arquitectes format per la UTE Garcés de Seta Bonet Arquitectes i Marvel Arquitectura, Paisatgisme, Planejament, SL.
Durant el mes de juliol, el jurat va analitzar i valorar les 29 propostes presentades, i ara ha acordat, per unanimitat, la proposta guanyadora, així com els altres quatre projectes finalistes, que rebran una compensació econòmica de 5.000 euros. L’acte públic d’obertura de lemes, en el qual es va donar a conèixer el nom de l’equip guanyador, va tenir lloc divendres passat.
El projecte guanyador s’adjudica l’encàrrec de la redacció del Pla de Millora Urbana, de l’avantprojecte, el projecte bàsic, el projecte executiu i de la direcció d’obres. El pressupost base de la licitació és de 3.104.727,81 € (IVA no inclòs). El valor estimat del contracte d’aquest concurs, incloent-hi possibles modificacions, és de 4.181.415,26 € (IVA no inclòs).
A partir d’ara, Infraestructures.cat iniciarà una fase d’acreditació de la documentació de solvència requerida i negociació amb l’equip redactor fins a l’adjudicació i signatura del contracte. Aquest procediment té un termini aproximat de tres mesos i, per tant, es preveu que l’equip guanyador pugui començar els treballs de disseny del projecte a partir del gener del 2026.
En el concurs d’idees, el jurat ha valorat positivament com el projecte resol els condicionants del solar respecte a l’entorn immediat. Demostra un bon coneixement del teixit urbà: l’edifici s’acomoda volumètricament, decreix en alçada i respon així a la trama urbana. A més, la proposta volumètrica és força suggeridor i confereix representativitat a l'equipament. També es va valorar positivament la seva permeabilitat i la generació d’un espai urbà semipúblic vinculat al parc del Turó de la Seu Vella.
Compromís a la bilateral
Amb aquesta adjudicació del concurs de projectes, el Govern, a través del Departament de la Presidència, compleix amb un dels compromisos assolits en la primera Comissió Bilateral entre la Generalitat i la Paeria, el de desenvolupar els equipaments administratius a la ciutat de Lleida.
Concretament, la Generalitat havia de licitar i adjudicar aquest concurs d’idees amb jurat, que ha estat format per membres del Departament de la Presidència, d’Infraestructures.cat, del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i de l’Ajuntament de Lleida. Per la seva banda, el consistori haurà de portar a terme els tràmits urbanístics del solar necessaris per al desenvolupament del projecte. De fet, aquesta col·laboració va quedar plasmada en el protocol que les dues administracions van signar el mes de maig passat.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha valorat aquest pas “que concreta un dels principals compromisos de la Bilateral celebrada amb la Paeria i que exemplifiqui el compromís d’aquest Govern amb la ciutat de Lleida i la seva vegueria, una peça clau per recuperar el lideratge del país, així com reforça la nostra aposta per a uns serveis públics de qualitat que posin a la ciutadania al centre”.
La nova seu de la Generalitat a Lleida tindrà uns 20.000 metres de sostre edificable sobre rasant, acollirà entre 1.200 i 1.300 treballadors i centralitzarà la majoria dels serveis ara disseminats arreu de la ciutat. També inclourà una Oficina d’Atenció Ciutadana integrada, on es podran dur a terme tots els tràmits de la Generalitat.
Aquest projecte té la voluntat d’avançar cap a un nou model d’organització, amb un edifici emblemàtic per a la ciutat, i que arquitectònicament i energètica s’adapti a les necessitats de treball de les persones a partir d’un nou model organitzatiu i funcional, més innovador, sostenible i eficient.
El projecte segueix l’exemple i experiència assolida amb l’entrada en funcionament d’altres edificis corporatius de la Generalitat en el territori, com l’antic hospital de Santa Caterina a Girona o l’edifici corporatiu a les Terres de l’Ebre, a Tortosa, inaugurats el 2010 i 2017 respectivament, o la nova seu a la Catalunya Central, actualment en fase de construcció, que s’ubicarà a Manresa.