Adjudicat el projecte de la seu única del Govern al solar de Magisteri

A la mateixa UTE que dissenyarà el gran hub Catalunya Media City a Sant Adrià de Besòs

Imatge virtual de la proposta guanyadora de la seu de la Generalitat vista des del Turó de la Seu Vella.

Imatge virtual de la proposta guanyadora de la seu de la Generalitat vista des del Turó de la Seu Vella.

La Generalitat ha adjudicat la redacció del projecte de la seu del Govern unificada al solar de Magisteri a l’equip d’arquitectes format per l’UTE Garcés de Seta Bonet Arquitectes i Marvel Arquitectura, Paisatgisme, Planejament SL, que es va presentar amb el lema “La5euNova”. El jurat va analitzar 29 propostes i va acordar per unanimitat la guanyadora, així com quatre finalistes més, que rebran 5.000 euros. Els venedors hauran de redactar el pla de millora urbana, l’avantprojecte, el projecte bàsic i l’executiu, i dirigir les obres.

El pressupost base de licitació és de 3.104.727,81 € (sense IVA) i el valor estimat del contracte, de 4.181.415,26 (sense IVA). Està previst que l’equip guanyador iniciï el disseny del projecte a partir del gener del 2026. Aquesta UTE és la que aquest any va guanyar el concurs per al disseny del hub audiovisual Catalunya Media City a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs.

El jurat va valorar com el projecte adapta l’equipament al solar, la permeabilitat i la generació d’un espai urbà semipúblic vinculat al parc del Turó de la Seu Vella. L’edifici tindrà 20.000 metres de sostre, acollirà fins a 1.300 treballadors i centralitzarà la majoria de serveis del Govern, ara disseminats, i inclourà una Oficina d’Atenció Ciutadana per a tots els tràmits de la Generalitat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca que aquest pas concreta un acord de la comissió bilateral amb la Paeria i “exemplifica el compromís amb Lleida”. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va agrair la “celeritat i la col·laboració” del Govern.

