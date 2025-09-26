EQUIPAMENTS
Adjudicat el projecte de la seu única del Govern al solar de Magisteri
A la mateixa UTE que dissenyarà el gran hub Catalunya Media City a Sant Adrià de Besòs
La Generalitat ha adjudicat la redacció del projecte de la seu del Govern unificada al solar de Magisteri a l’equip d’arquitectes format per l’UTE Garcés de Seta Bonet Arquitectes i Marvel Arquitectura, Paisatgisme, Planejament SL, que es va presentar amb el lema “La5euNova”. El jurat va analitzar 29 propostes i va acordar per unanimitat la guanyadora, així com quatre finalistes més, que rebran 5.000 euros. Els venedors hauran de redactar el pla de millora urbana, l’avantprojecte, el projecte bàsic i l’executiu, i dirigir les obres.
El pressupost base de licitació és de 3.104.727,81 € (sense IVA) i el valor estimat del contracte, de 4.181.415,26 (sense IVA). Està previst que l’equip guanyador iniciï el disseny del projecte a partir del gener del 2026. Aquesta UTE és la que aquest any va guanyar el concurs per al disseny del hub audiovisual Catalunya Media City a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs.
El jurat va valorar com el projecte adapta l’equipament al solar, la permeabilitat i la generació d’un espai urbà semipúblic vinculat al parc del Turó de la Seu Vella. L’edifici tindrà 20.000 metres de sostre, acollirà fins a 1.300 treballadors i centralitzarà la majoria de serveis del Govern, ara disseminats, i inclourà una Oficina d’Atenció Ciutadana per a tots els tràmits de la Generalitat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca que aquest pas concreta un acord de la comissió bilateral amb la Paeria i “exemplifica el compromís amb Lleida”. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va agrair la “celeritat i la col·laboració” del Govern.