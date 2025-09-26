TRIBUNALS
Condemnat a 18 anys per abusar de dos menors que tenia acollides
El Suprem confirma la condemna de l’Audiència de Lleida. Va passar a Coll de Nargó el 2020 quan portava les víctimes al seu cotxe fins a l’autobús escolar
El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 18 anys de presó per a un home per agredir i abusar sexualment tres menors d’edat a Coll de Nargó. Una de les adolescents era la filla de la seua exparella i les altres dos estaven en situació d’acollida. L’alt tribunal rebutja el recurs presentat per la defensa a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que també va confirmar la interlocutòria dictada per l’Audiència de Lleida. El judici per aquests fets es va celebrar el gener del 2024. Segons la sentència, que ja és ferma, ha quedat acreditat que els abusos es van produir entre octubre i desembre del 2020, sobretot, durant els trajectes amb cotxe per portar les menors fins a l’autobús escolar. Així mateix, un altre episodi d’abusos es va produir en una caseta forestal de què s’encarregava el processat.
En la seua sentència, el Suprem ratifica els arguments del TSJC a l’assenyalar que les declaracions de les menors “compleixen els requisits de credibilitat” així com “de persistència en la incriminació”. També descarta que l’exparella de l’acusat hagués pogut influir en les seues declaracions, com al·legava la defensa, i diu que no existeix “cap motiu que permeti inferir animadversió o ressentiment”. En aquest sentit, recorda l’informe de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal, “fent patent una reacció emocional congruent amb un habitatge pertorbador”. Durant el judici, una de les menors va declarar que l’acusat “es va aprofitar de nosaltres”. Les altres dos van afirmar que l’home “conduïa amb una mà i amb l’altra em tocava els pits i l’entrecuix”.
D’aquesta forma, es confirmen les penes imposades d’11 anys de presó per un delicte d’abús sexual a menor de 16 anys amb accés carnal; 5 anys de presó per abús sexual a menor de 16 anys, i 2 anys de presó per un altre delicte d’abús sexual. I es va aplicar l’agreujant d’abús de superioritat. Així mateix, es van fixar indemnitzacions de 15.000 euros, 5.000 euros i 4.000 euros per a les víctimes pels danys i perjudicis. L’octubre del 2024, l’Audiència va mantenir el condemnat en llibertat provisional al no ser la sentència ferma, que ara, després de la interlocutòria del Suprem, ja ho és.