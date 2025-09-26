ECONOMIA
L’Estat prioritzarà la rehabilitació i triplicarà la despesa en habitatge públic
Oferirà 4.000 milions en crèdits ICO a les universitats per fer residències
Augmentar la inversió en habitatge públic i promoure la rehabilitació d’edificis. Aquestes són les mesures que la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, va anunciar ahir a Lleida per solucionar la crisi d’accés a la vivenda a través del nou pla estatal. També va lloar les mesures del Govern per contenir els preus dels lloguers.
La ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, va anunciar ahir a Lleida que el Govern espanyol triplicarà la inversió en construcció de vivenda pública i assequible i que el nou pla estatal que està ultimant preveu que almenys un terç del seu pressupost es destini a la rehabilitació del parc immobiliari. Un anunci que va fer durant la seua visita als pisos de lloguer assequible que es construeixen als Mangraners, on també va informar que oferiran crèdits ICO a les universitats públiques per a la construcció de residències i que les autonomies i ajuntaments posaran a la seua disposició terrenys per allotjar aquests equipaments. Una promesa que arriba després que l’alcalde, Fèlix Larrosa, informés la setmana passada que ultimen un pacte amb la Universitat de Lleida per impulsar una residència d’estudiants, la ubicació de la qual no ha transcendit.
“El missatge que volem traslladar és que aquest problema té solució i passa per conformar un parc públic d’habitatges”, va dir Rodríguez, que va destacar que en els últims 12 mesos les licitacions d’obra pública per a vivenda han assolit els 993 milions d’euros. “És un 61% més que en el període anterior, però volem anar més enllà i multiplicar per tres aquesta inversió per solucionar aquest problema”, va remarcar la ministra.
Quant a la rehabilitació, va dir que el nou pla estatal d’habitatge preveu “més actuacions en aquest sentit i una gran quantia, fins al 30% del pressupost, es destinarà a aquesta finalitat per recuperar habitatges i barris”. En relació amb els crèdits ICO que oferiran a les universitats, Rodríguez va concretar que comptaran amb un pressupost de fins a 4.000 milions “perquè la comunitat educativa pugui tenir places residencials, no tensioni més el mercat i continguin els preus dels lloguers”.
Paral·lelament, la ministra va lloar les mesures del Govern per limitar el cost del lloguer, ja que a Catalunya “han aconseguit contenir els preus un 5%, a Lleida estan sobre el 2% i acompanyarem aquestes mesures promovent la rehabilitació de vivendes perquè puguin estar en el mercat”. També va criticar que les comunitats governades pel PP no limiten preus “per pur tacticisme partidista”.
Judici a Begoña Gómez
En relació amb la proposta del jutge Juan Carlos Peinado que Begoña Gómez, la dona del president del Govern central, sigui jutjada per un jurat popular, Rodríguez va mostrar la seua confiança “en la justícia i la innocència” i va plantejar que, “per tancar el cercle, el jutge podria nomenar com a jurat els qui cada dia, des de l’extrema dreta, resen el rosari al carrer Ferraz”.
Acabats els primers 42 pisos de lloguer assequible als Mangraners
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va informar ahir que 42 dels 121 habitatges de lloguer assequibles construïts als Mangraners mitjançant col·laboració publicoprivada ja estan acabats i que la resta ho estaran al març.
Va afegir que han rebut més de 200 peticions per optar a aquests pisos i que en el conjunt de la ciutat s’estan construint 752 vivendes, de les quals 159 seran assequibles. Per la seua banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assenyalar que en la primera reserva de solars públics per a habitatges han rebut fins a 670 terrenys a tot Catalunya i la meitat ja tenen un promotor. Va destacar que a finals d’any faran una altra convocatòria i que continuaran promovent la rehabilitació de pisos.
La venda de pisos a Lleida al juliol registra la millor dada des del 2008
El juliol passat es va tancar amb un total de 624 compravendes d’habitatge a Lleida, la qual cosa el converteix en el tercer millor registre històric des que es recopila aquesta informació, només superat pels dels anys 2007 i 2008. Així ho recullen les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística, que també mostren que en el conjunt de Catalunya, amb 10.729 operacions, i de l’Estat, amb 64.730, el d’aquest any ha estat el millor juliol des de l’esclat de la crisi econòmica el 2008.