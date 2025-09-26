L'institut Manuel de Montsuar de Lleida celebra la tercera edició de la seua festa major
L’INS Manuel de Montsuar de Lleida ha celebrat aquest divendres, per tercer curs consecutiu, la seva particular Festa Major. Aquesta edició s’ha centrat en el teatre com a eina educativa de reflexió i millora. Per això durant, el matí s’han dut a terme un conjunt d’accions teatrals en diversos espais de l’institut. La companyia teatral Píndoles de Barcelona ha preparat tres obres breus en espais vius, i també hi ha col·laborat l’artista lleidatana Goretti Narcís Borràs.
La jornada ha començat amb un pregó de Festa Major que ha estat llegit pels alumnes de 2n de Batxillerat, recordant que aquest any el centre celebra 40 anys. Tot seguit, la comunitat educativa del centre ha gaudit d’una actuació musical amb el grup format per alumnes del centre i també d'un tast de castells, gràcies a la col·laboració de cinc alumnes que formen part de la colla de la ciutat, els Castellers de Lleida.
La Roser Galiano, coordinadora pedagògica del centre, ha explicat que la Festa Major montsuarina "es va dissenyar des del Pla d’Acció Tutorial (PAT) com una festa pedagògica amb la clara finalitat de fomentar el sentiment de pertinença al centre mitjançant activitats lúdiques i significatives". "El resultat de les diferents dinàmiques demostra que s’han complert els objectius, ja que els alumnes s’han mostrat participatius, contents i compromesos amb les activitats proposades", ha afegit. La jornada ha acabat amb un vermut musical a les aules i un final de festa al pavelló amb més música i animació.
L'institut Manuel de Montsuar va ser finalista el passat mes de juny en el prestigiós Premi d’Educació del Cercle d’Economia.