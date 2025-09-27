TRIBUNALS
La Fiscalia demana augmentar les penes per plantacions de marihuana
La de Lleida adverteix que si la partida és inferior als 10 quilos es pot eludir la presó. Els fiscals demanen castigar amb la presó els que punxin la llum per al cultiu
Les fiscalies especialitzades en delictes de drogues apunten que les penes previstes en el Codi Penal en relació amb la marihuana són “massa benèvoles”. En aquest sentit, el delegat de Lleida apunta que si la partida és inferior als 10 quilos de pes net la pena és d’un a tres anys, la qual cosa, tret que constin antecedents penals, implica que no s’ingressarà a la presó. Afegeix que això s’uneix a la detenció cada vegada més freqüent d’estrangers en situació d’il·legalitat que són els qui treballen en aquestes plantacions, en molts casos, apunta, “explotats per l’organització” i que, finalment, com a coautors o víctimes desapareixen del territori espanyol “generant cada vegada una major impunitat”.
En la memòria, la Fiscalia General de l’Estat destaca que a Catalunya es dona un fenomen de “certa tolerància” respecte a la “implantació resistent i sostinguda” tant en el cultiu i producció de cànnabis com en el tràfic a gran i petita escala. Adverteix sobre el perill que suposa que Catalunya passi de ser zona de trànsit, essencialment d’haixix, a territori principal de producció al notar un increment de la marihuana de producció autòctona.
En aquest sentit, alerta del perill que suposa aquesta activitat delictiva per la implantació del crim organitzat, constatant les fiscalies catalanes que s’han donat ja episodis d’enfrontaments amb armes de foc entre trames delinqüencials relacionats amb el robatori de plantes i collites de marihuana. “Una fosca realitat”, asseguren, que ve creixent des de fa anys amb “episodis de gran violència”. Un altre aspecte del qual mostren la seua preocupació és l’“empatia amb el fenomen cannàbic” i la proliferació de clubs cannàbics, sobretot a Barcelona. També tracten sobre el consum entre els més joves, com en el cas de la Fiscalia de les Balears, que alerta que el consum de marihuana s’inicia entre els 9 i 10 anys, i considera que podria ser un important problema de salut pública pel risc de desenvolupament de malalties mentals.
En el cas de les comarques lleidatanes, la Fiscalia va registrar 191 diligències per delictes de drogues el 2024, dels quals 39 van ser per tràfic de substàncies que causen greu dany a la salut.
D’altra banda, la Fiscalia Especial Antidroga defensa la introducció d’un subtipus agreujat en el delicte de defraudació elèctrica quan és per al cultiu de marihuana davant de l’“escandalós” increment de plantacions indoor. Considera que s’han d’introduir penes de presó pels danys que ocasionen, des de talls en el subministrament elèctric fins a incendis.