CERTÀMENS
MOS i Saló de l’Automòbil obren avui com a hereus de Sant Miquel
Setanta estands per posar de relleu els productes de proximitat i la gastronomia. Showcookings, maridatges, tallers i tardejos, amb entrada gratuïta
El nou certamen MOS i el Saló de l’Automòbil inicien avui la primera edició, hereus de la Fira de Sant Miquel i centrats en activitats lúdiques i gastronòmiques per al públic en general, mentre que el saló professional, rebatejat com a Agrobiotech Innovation Forum, se celebrarà al novembre. Els visitants, amb entrada gratuïta, hi trobaran 70 estands i unes cinquanta activitats fins dilluns. La inauguració serà a les 11.00 hores, a càrrec del xef executiu i copropietari de La Boscana, Joel Castañé.
La fira acollirà el Gust de Lleida Experience, organitzat per la Diputació, des de les 12.00 fins a les 23.00 hores, amb showcookings, tardeig, actuació de DJ, sortejos i exhibicions de castellers i sardanes.
Paral·lelament, hi haurà tallers sobre sucs naturals, oli de la DOP Les Garrigues, sidres artesanes, fruita de temporada, patata braves i un maridatge de fruita seca amb licors artesanals. L’Associació de Productors de l’Horta presentarà un maridatge de carn de vedella i cervesa artesana pallaresa i una degustació de vermuts. També hi haurà una exposició de tractors antics.
El director de Fira de Lleida, Oriol Oró, va destacar el caràcter “lúdic, festiu i social” del certamen, que “posa en valor” els productes de la terra i la gastronomia i dona un espai al sector de l’automòbil.