El sistema porta a porta arriba a un de cada quatre lleidatans

La recogida de residuos domiciliaria, que se apunta como uno de los modelos más eficientes para conseguir un óptimo reciclaje, alcanza actualmente a alrededor de 100.000 vecinos de las comarcas de Lleida, alrededor de 1 de cada 4. El sistema está implantado en unas 90 localidades de seis comarcas (Segarra, Sobirà, Alt Urgell, Urgell, Segrià y Garrigues). En el conjunto de Catalunya se superan las 300 localidades.

Los expertos coinciden en que la clave para mejorar pasa por reforzar la recogida de la fracción orgánica, ampliar la implantación de recogida puerta a puerta o de contenedores inteligentes, además de aplicar incentivos para conseguir mejores índices de reciclaje. En cuanto a las comarcas turísticas, a menudo refuerzan dispositivos en picos de afluencia de turistas para mantener el porcentaje en el reciclaje y la generación de residuos.