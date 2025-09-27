The Tyets, íntims i electrònics en un club de Lleida
El Bambú Club de Lleida, al costat de la discoteca Biloba, acollirà el divendres 3 d’octubre (18.00 h) una de les sessions Coffee Parties de Ron Pujol, amb el duo de Mataró The Tyets en el seu format exclusiu de DJ set house-tech. Una cita musical íntima, amb aforament limitat i entrada a 2 euros, en què també participaran els DJ Alex O’clock i Matt Lasong. Aquesta Coffee Party –format que el dia 2 recalarà també al Reial Club de Polo de Barcelona– està pensada per generar una connexió directa entre artistes i públic, en un espai singular i amb aforament molt limitat.