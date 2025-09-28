“Comprar productes de l’Horta representa comprar salut”
“Comprar a l’Horta no és només comprar pomes, és comprar salut.” Aquest va ser el principal missatge que va voler deixar clar ahir Francesc Rosselló, president de l’Associació de Productors de l’Horta, en la seua presentació ahir dels productes d’aquesta zona de la ciutat. Va destacar que van incorporant novetats, com per exemple les hamburgueses de carn de vedella Selecta de l’Horta de la Granja Pifarré, que es van donar a conèixer ahir en un maridatge amb cervesa artesana pallaresa. També les sidres elaborades per Fruita Blanch i denominades Lo Padrí i La Padrina. Rosselló va remarcar que encara els “costa” que es coneguin i valorin els seus productes, malgrat que van a molts mercats i “piquem pedra”, i va confiar que abans de final d’any cristal·litzi un projecte de disposar d’una zona per vendre’ls en una important cadena de supermercats. L’associació està formada per una vintena de productors, però el president va puntualitzar que són una dotzena els que treballen a petita escala.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va considerar que la Fira MOS és un “homenatge molt especial a les persones que viuen i són de l’Horta, als nostres pagesos, que a més mantenen una estima per un paisatge que és part essencial de la nostra identitat i del nostre futur”.