SANITAT
Els hospitals del Pirineu superen en satisfacció els de Lleida ciutat, excepte el de la Seu
Els pacients dels de la xarxa pública donen millor nota als del Pirineu, excepte al de la Seu, que als de Lleida ciutat. Els segons estan molt més mal valorats pel que fa a les llistes d’espera i també queden per sota en la qualitat del menjar
Els usuaris de la sanitat pública milloren la nota que donen aquest any als hospitals lleidatans respecte a l’anterior. El grau de satisfacció global que mesura l’enquesta Plaensa, a càrrec del departament de Salut, augmenta lleugerament en tots i, a diferència del 2024, cap rep menys d’un 8 sobre 10. L’Espitau Val d’Aran, a Vielha, obté la millor puntuació amb un 8,9 (l’any passat va ser un 8,68), mentre que el de la Seu (Fundació Sant Hospital) i el Santa Maria queden a la cua amb un 8,3 (el 2024 van aconseguir un 8,02 i un 7,99, respectivament). Malgrat l’avenç, se situen lleugerament per sota de la mitjana catalana, de 8,45 punts.
Al pla, com va avançar divendres aquest diari, l’hospital Arnau punxa en la comoditat de les habitacions, que són vistes com les pitjors dels hospitals catalans amb només el 62,1% d’opinions positives (gairebé sis punts menys que el 2024), i en el menjar que serveix als pacients (61,1%, mentre que l’any passat va rebre un 64,4%).
Per contra, el Santa Maria destaca positivament per la puntuació del seu menjar, del 73,6% (el 2024 era del 66,9%), mentre que la mitjana catalana és del 68%.
Així mateix, l’hospital obté una nota deu punts per sobre de la mitjana catalana en el consentiment informat abans de les proves (90,2%), una gran millora respecte al 77,9% de l’enquesta precedent. Tanmateix, rep la pitjor puntuació de Catalunya respecte a les llistes d’espera (45,7%), que són notablement millor valorades a tots els hospitals del Pirineu que en els del pla. El 2024 van ser aprovades per un 51,3%.
Així mateix, els pacients ingressats a l’Arnau entre l’agost del 2024 i el febrer passat destaquen sentir-se en bones mans (96,4%) i la coherència de la informació que reben (95,7%) com el més ben valorat. En l’anterior edició, aquests indicadors van ser puntuats amb un 90,1% i un 90,8%, respectivament.
En canvi, malgrat que la tranquil·litat per descansar a la nit rep un 71,8% d’opinions positives, aquest aspecte queda més de 8 punts per sota de la mitjana catalana, del 80,9%. El centre va rebre un 74,5% en aquest ítem l’any passat, per la qual cosa empitjora lleugerament.
Mentrestant, la informació coherent és el més ben valorat a la clínica Mi NovAliança (97,2%), que puja lleugerament respecte al 95,4% de l’any passat. Destaca positivament pel consentiment informat abans de les proves, el qual 85% d’aprovació supera la mitjana catalana del 80,2%.
En el Comarcal del Pallars (Tremp), la informació sobre les operacions (82,9%) és valorada amb deu punts menys que la mitjana catalana (93,8%), mentre que el menjar i les llistes d’espera sobresurten positivament amb un 81,6% i un 81,4%, respectivament. Així mateix, l’Espitau Val d’Arau destaca pel menjar de l’hospital, puntuat amb un 83,9%, i el de la Seu ha millorat sobretot en aquest aspecte (82,3%), que el 2024 va ser valorat amb només un 64,4%.
El 97,6% dels pacients de la Fundació Sant Hospital no van tenir problemes per compartir habitació, mentre que el 2024 només van ser el 68,6%. Així mateix, el de la Cerdanya (Puigcerdà) rep un 8,7 i el 98,7% dels pacients afirmen que hi tornarien a anar.