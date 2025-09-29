SEGRE
directe

El seguici de les Festes de la Tardor de Lleida

Arrestat per robar en un cotxe i per estafa bancària a Lleida

El lladre hauria sostret diverses targetes bancàries, amb les quals va realitzar diferents pagaments en locals de la Zona Alta

La comissaria de la Guàrdia Urbana de Lleida. - SEGRE

La comissaria de la Guàrdia Urbana de Lleida. - SEGRE

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar aquest cap de setmana un home acusat d’un delicte de robatori a l’interior d’un vehicle i un d’estafa bancària a la Zona Alta. El detingut hauria obert un vehicle i hauria sostret diverses targetes bancàries, amb les quals va realitzar diferents pagaments en locals de la zona. Els agents el van poder identificar i localitzar gràcies a les càmeres de seguretat dels establiments.

Així mateix, la Urbana es troba treballant en el dispositiu policial previst per a la Fira MOS i les Festes de la Tardor, que reuneixen molt públic al Centre Històric.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking