Arrestat per robar en un cotxe i per estafa bancària a Lleida
El lladre hauria sostret diverses targetes bancàries, amb les quals va realitzar diferents pagaments en locals de la Zona Alta
La Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar aquest cap de setmana un home acusat d’un delicte de robatori a l’interior d’un vehicle i un d’estafa bancària a la Zona Alta. El detingut hauria obert un vehicle i hauria sostret diverses targetes bancàries, amb les quals va realitzar diferents pagaments en locals de la zona. Els agents el van poder identificar i localitzar gràcies a les càmeres de seguretat dels establiments.
Així mateix, la Urbana es troba treballant en el dispositiu policial previst per a la Fira MOS i les Festes de la Tardor, que reuneixen molt públic al Centre Històric.