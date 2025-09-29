SEGRE
El seguici de les Festes de la Tardor de Lleida

La fira MOS agrada

Els visitants del nou certamen de Lleida elogien el canvi de format centrat ara en productes agroalimentaris i gastronomia. Ple en les degustacions i showcookings i molt moviment a les parades

El públic va omplir el pavelló on estan ubicades les parades de productes alimentaris. - PAU PASCUAL PRAT

La fira MOS de productes agroalimentaris i el Saló de l’Automòbil es van coronar ahir com a dignes hereus de la Fira de Sant Miquel, atesa la gran quantitat de públic que va acompanyar els dos certàmens. Hi va haver ple als pavellons, la carpa i l’exterior i la majoria de visitants van elogiar el nou format, pensat per a un públic generalista.

“A mi no m’interessa gaire la maquinària agrícola, però sí l’alimentació, així que aquesta fira em sembla molt bé. Ja aniran els professionals del sector agrari a l’altra.” Així es va expressar ahir un dels molts visitants que es van atansar al certamen MOS, atrets per l’oferta de productes agroalimentaris de proximitat, i resumeix la sensació general del públic assistent, segons va poder constatar aquest diari. Hi va haver ple a la final de la Lliga del Porc i la Forquilla (vegeu la pàgina 4), així com als tallers i degustacions, i les parades van ser un formiguer constant de visitants, igual que va ocórrer al Saló de l’Automòbil. A més, l’espai exterior va estar d’allò més freqüentat i animat al ritme de rumbes. D’aquesta manera, es confirma la bona acollida de la divisió de la Fira de Sant Miquel en aquest certamen gastronòmic per al públic general i l’Agrobiotech Innovation Forum del novembre per als professionals.

“És millor així. Aquesta fira és més espaiosa i amb molta animació. Si no ets del sector agrari, aquesta està molt bé”, va indicar un altre visitant. I un altre va afegir que “hem mirat també els cotxes, però venim bàsicament pels productes d’alimentació i segur que comprarem alguna cosa”. “Ja veníem sempre a la Fira de Sant Miquel, però aquesta és millor”, va recalcar una altra visitant. No obstant, hi va haver els qui van trobar a faltar que hi hagués una representació més àmplia de tractors, i no només una mostra d’una desena de clàssics.

Així mateix, l’espai Gust de Lleida, impulsat per la Diputació, es va omplir també en la segona jornada de degustacions i showcookings. Els assistents van poder provar orelletes maridades amb camamilla de Linyola, el pa PiriPonent del Gremi de Forners de les Terres de Lleida i un maridatge de cerveses artesanes amb formatge, per exemple. També hi va haver tast de dolços, dels vins guanyadors del tercer concurs de la DO Costers del Segre i la presentació del plat creatiu “Plaers del Pla” maridat amb vermut. Per avui, s’oferiran degustacions de callos de Lleida i broqueta de conill amb fricandó de bolets i torrons de la IPG d’Agramunt, entre d’altres.

Bon ritme de vendes al Saló de l’Automòbil

El Saló de l’Automòbil, ubicat al pavelló 4 i una zona exterior, va estar ahir d’allò més freqüentat, tant de simples curiosos com de persones realment interessades a efectuar una compra.

El president de l’Associació d’Automoció de Lleida, Mario Pinilla, es va mostrar satisfet amb el ritme de vendes, encara que va preferir esperar a avui, últim dia del certamen, per fer balanç. “Les sensacions són bones”, va remarcar, i va afirmar que els expositors han efectuat també molts contactes que esperen que els concessionaris puguin concretar en vendes una vegada finalitzada la fira.

