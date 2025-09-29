CERTÀMENS
La fira MOS agrada
Els visitants del nou certamen de Lleida elogien el canvi de format centrat ara en productes agroalimentaris i gastronomia. Ple en les degustacions i showcookings i molt moviment a les parades
La fira MOS de productes agroalimentaris i el Saló de l’Automòbil es van coronar ahir com a dignes hereus de la Fira de Sant Miquel, atesa la gran quantitat de públic que va acompanyar els dos certàmens. Hi va haver ple als pavellons, la carpa i l’exterior i la majoria de visitants van elogiar el nou format, pensat per a un públic generalista.
“A mi no m’interessa gaire la maquinària agrícola, però sí l’alimentació, així que aquesta fira em sembla molt bé. Ja aniran els professionals del sector agrari a l’altra.” Així es va expressar ahir un dels molts visitants que es van atansar al certamen MOS, atrets per l’oferta de productes agroalimentaris de proximitat, i resumeix la sensació general del públic assistent, segons va poder constatar aquest diari. Hi va haver ple a la final de la Lliga del Porc i la Forquilla (vegeu la pàgina 4), així com als tallers i degustacions, i les parades van ser un formiguer constant de visitants, igual que va ocórrer al Saló de l’Automòbil. A més, l’espai exterior va estar d’allò més freqüentat i animat al ritme de rumbes. D’aquesta manera, es confirma la bona acollida de la divisió de la Fira de Sant Miquel en aquest certamen gastronòmic per al públic general i l’Agrobiotech Innovation Forum del novembre per als professionals.
“És millor així. Aquesta fira és més espaiosa i amb molta animació. Si no ets del sector agrari, aquesta està molt bé”, va indicar un altre visitant. I un altre va afegir que “hem mirat també els cotxes, però venim bàsicament pels productes d’alimentació i segur que comprarem alguna cosa”. “Ja veníem sempre a la Fira de Sant Miquel, però aquesta és millor”, va recalcar una altra visitant. No obstant, hi va haver els qui van trobar a faltar que hi hagués una representació més àmplia de tractors, i no només una mostra d’una desena de clàssics.
Així mateix, l’espai Gust de Lleida, impulsat per la Diputació, es va omplir també en la segona jornada de degustacions i showcookings. Els assistents van poder provar orelletes maridades amb camamilla de Linyola, el pa PiriPonent del Gremi de Forners de les Terres de Lleida i un maridatge de cerveses artesanes amb formatge, per exemple. També hi va haver tast de dolços, dels vins guanyadors del tercer concurs de la DO Costers del Segre i la presentació del plat creatiu “Plaers del Pla” maridat amb vermut. Per avui, s’oferiran degustacions de callos de Lleida i broqueta de conill amb fricandó de bolets i torrons de la IPG d’Agramunt, entre d’altres.
Bon ritme de vendes al Saló de l’Automòbil
El Saló de l’Automòbil, ubicat al pavelló 4 i una zona exterior, va estar ahir d’allò més freqüentat, tant de simples curiosos com de persones realment interessades a efectuar una compra.
El president de l’Associació d’Automoció de Lleida, Mario Pinilla, es va mostrar satisfet amb el ritme de vendes, encara que va preferir esperar a avui, últim dia del certamen, per fer balanç. “Les sensacions són bones”, va remarcar, i va afirmar que els expositors han efectuat també molts contactes que esperen que els concessionaris puguin concretar en vendes una vegada finalitzada la fira.