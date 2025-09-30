Acaben les obres de restauració del claustre de la Seu Vella
És el primer pas per millorar l'emblemàtica construcció de Lleida || Aquest dijous tècnics de la Generalitat analitzaran les goteres del cimbori de la nau central
Les obres de restauració de la coberta del claustre de la Seu Vella han finalitzat aquest dimarts, després d'un procés que va iniciar-se l'abril. Només queda retirar completament els materials utilitzats durant l'actuació, mentre els operaris han desmuntat aquest dimarts la grua que ha estat present a la zona durant més d'un any. El projecte ha comptat amb una inversió global superior al milió d'euros, consolidant així un dels elements més emblemàtics del conjunt monumental lleidatà.
En paral·lel a aquesta intervenció, continuen els treballs al Baluard del Rei i a la Llengua de Serp, on s'estan invertint aproximadament 650.000 euros. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat aquest matí que és "la primera vegada que s'hi actua per consolidar-lo" i ha assenyalat que aquestes obres tenen una previsió de finalització en els propers 20 o 30 dies. Un dels contratemps d'aquesta fase ha estat l'enfonsament parcial d'una secció de la muralla, incident que, segons ha explicat Larrosa, s'ha abordat amb celeritat per minimitzar-ne l'impacte en el calendari previst.
A més de les intervencions en curs, els responsables tècnics del Departament de Cultura analitzaran aquest dijous el cimbori de la nau central, on fa aproximadament dues setmanes es va detectar una gotera. Els experts sospiten que podria haver-se obstruït una canalera, fet que, combinat amb les intenses pluges recents, hauria provocat la filtració d'aigua.
Planificació estratègica per a la conservació
La Paeria treballa actualment en la redacció del Pla de muralles, un document estratègic que determinarà les intervencions prioritàries en el conjunt monumental. Aquest projecte executiu, que s'espera que estigui enllestit entre juny i juliol de 2025, servirà com a full de ruta per a les futures actuacions de conservació i restauració.
L'alcalde ha anunciat també que la propera setmana rebran la visita del secretari d'Estat de Cultura, trobada que aprofitaran per tractar diversos assumptes relacionats amb el patrimoni cultural de la ciutat, incloent-hi la Seu Vella i altres qüestions com les relacionades amb el Museu Morera i la conservació de les termes romanes descobertes al seu emplaçament.