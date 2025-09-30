La fira MOS de Lleida arriba per quedar-se
El 95% d’expositors diuen que tornaran a l’edició del 2026. Les autoritats celebren l’“èxit” del canvi de format de la renovada Fira de Sant Miquel i volen sumar més productors. Sobretot d’híbrids, que acostumen a partir dels 26.000 €. Divendres se sortejarà un descompte de 6.000 € entre els clients
La fira MOS de Lleida, que substitueix la tradicional Fira de Sant Miquel com a gran aparador de la gastronomia de proximitat, va tancar ahir la seua primera edició amb la plena satisfacció d’expositors i autoritats. Encara que alguns productors van reconèixer que a priori estaven preocupats per l’acceptació del nou format, van acabar celebrant que milers de visitants es van atansar des de dissabte al recinte de Fira de Lleida, ple amb 70 parades. Així, van coincidir a definir com un èxit el nou model que separa el saló popular de l’agrari. Aquest últim, destinat a un públic més professional, se celebrarà del 25 al 27 de novembre sota el nom de Agrobiotech Innovation Forum. “MOS és l’exemple del que volem reproduir a tot Catalunya”, va afirmar el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va assenyalar que més del 95% dels expositors del MOS han manifestat que pensen tornar la pròxima edició. “Faig una invitació perquè les denominacions d’origen protegides (DOP) i indicacions geogràfiques protegides (IGP) d’altres territoris vinguin l’any que ve”, va afirmar. “D’aquí a pocs dies inaugurarem el nou pavelló, que ens permetrà créixer de forma important”, va afegir. Així mateix, l’alcalde va celebrar que el 100% de les empreses participants en el Saló de l’Automòbil (vegeu la pàgina 7) repetiran en la segona edició.
Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va valorar que “el canvi [de model] ha donat uns resultats excel·lents que encara s’aniran millorant en els propers anys”.
La fira MOS es va completar amb una cinquantena d’activitats variades, com una gran paella popular o un taller de cuina d’esmorzars de forquilla amb productes en contra del malbaratament alimentari en què va participar el conseller Ordeig. Sobre això, va explicar que a l’octubre comença la campanya Aprofitem els aliments per conscienciar a la població i el sector sobre el valor dels aliments.
Així mateix, el consell del Solsonès va presentar una nova campanya per promocionar la gastronomia de la comarca a Catalunya. El consell del Pla d’Urgell també va participar en el certamen, amb una trentena d’expositors.
❘ lleida ❘ El Saló de l’Automòbil, que compartia recinte amb la fira MOS, va tancar ahir la seua –també– primera edició amb satisfacció d’organitzadors i concessionaris, ja que totes van afirmar que tenen la intenció de tornar l’edició vinent. El president de l’Associació de l’Automoció de Lleida, Mario Pinilla, va celebrar l’“afluència molt bona” de visitants durant els 3 dies i va detallar que s’han venut com a mínim 160 vehicles nous. No obstant, “durant aquesta setmana s’acabaran de tancar més vendes i divendres sortejarem un descompte de 6.000 euros” entre tots els compradors, va explicar.
Pinilla va indicar que la majoria dels cotxes nous que es venen són híbrids, “els que donen més seguretat”. Tant els convencionals com els endollables tenen més èxit que els elèctrics, que “tenen el seu mercat, però encara no acaben d’arrancar a causa de la desconfiança en la quantitat de punts de càrrega”. Va considerar que els elèctrics “són perfectes en circuits urbans” si es disposa d’un punt de càrrega a casa, i va mostrar “plena confiança” que acabin dominant el mercat davant del “retrocés molt clar dels de gasolina i –sobretot– del gasoil, encara que continuen sent els més venuts de segona mà”, va afirmar.
La majoria dels vehicles exposats oferien ofertes de finançament. “Els preus han pujat i els híbrids parteixen de 26.000 euros, malgrat que també es poden trobar per poc més de 10.000. Ens hem d’adaptar a les necessitats, els cotxes són la segona inversió més important de les famílies”, va concloure Pinilla.
Primer Mercat de l’Oli Nou a Barcelona
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar durant la clausura de la fira MOS que “Barcelona es convertirà aquesta tardor en la capital de l’oli d’oliva verge extra català”, ja que la plaça Catalunya acollirà del 21 al 23 de novembre el primer Mercat de l’Oli Nou. “Es podrà degustar i comprar oli nou directament als productors”, va indicar. L’esdeveniment s’emmarca en els actes per la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, i Ordeig va destacar el compromís del Govern amb “la cuina catalana, la més reconeguda al món en aquests moments”. Va fer una crida a “no perdre l’hàbit de cuinar” perquè “perdríem un actiu molt important, les nostres receptes” i “ajuda a lluitar contra el malbaratament alimentari”.