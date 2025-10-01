EQUIPAMENTS
Desert un altre cop el concurs per construir la residència del barri de Pardinyes de Lleida
La Paeria estudiarà els comentaris d’empreses interessades i presentarà un nou “quadern de ruta”. Plantejava 90 places geriàtriques i 20 de centre de dia
El concurs públic per construir i gestionar una residència geriàtrica al solar municipal del carrer Josep Pallach número 2 de Lleida, a Pardinyes, ha quedat desert. Així ho va indicar ahir la Paeria, que va matisar que ha rebut peticions d’informació per part d’empreses interessades a assumir el projecte. Una portaveu va explicar que “estudiarem els comentaris que ens han fet arribar i, ben aviat, es presentarà un nou quadern de ruta”. L’ajuntament assegura que manté el projecte, que considera “necessari i important per garantir l’atenció i autonomia a les persones grans”.
Aquesta última licitació era el tercer intent de portar endavant un equipament molt reivindicat pels veïns del barri. La Paeria va convocar un primer concurs el 2023 que no va rebre ofertes, i l’actual govern municipal va obrir una consulta a empreses del sector el 2024 per valorar-ne la seua viabilitat, però també va quedar desert després de dos pròrrogues.
“Suposo que les principals dificultats per a les empreses són econòmiques, i les condicions no han canviat gaire”, va explicar Salomé Ribes, secretària de la Fundació Privada Barri de Pardinyes, que impulsa la residència des dels anys 80. En efecte, la primera licitació del 2023 fixava un cànon anual de 94.787 euros que va pujar fins als 97.286 euros en el concurs obert el maig passat. En tots dos casos es plantejava una concessió de 50 anys. “Si les peticions de les empreses són raonables s’haurien d’aplicar, la residència és necessària”, va valorar.
El president de la Plataforma de Veïns de Pardinyes, Paco Castillo, va valorar com una “llàstima” el resultat del concurs i va considerar que, si no es troben empreses, l’equipament hauria de ser públic. “No perdem l’esperança, el projecte és molt interessant”, va dir.