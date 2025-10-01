SUCCESSOS
La Fiscalia detecta a Lleida corrupció de menors a través d’un videojoc: “presenten símptomes preocupants”
Al xat de la plataforma en línia Roblox, i hi ha múltiples víctimes a l’Estat
La Fiscalia de Lleida destaca en la seua última memòria una investigació d’un presumpte delicte de corrupció de menors a través de la plataforma de videojocs en línia Roblox en el qual hi hauria múltiples víctimes a l’Estat. Precisament, els pediatres van alertar la setmana passada sobre els efectes nocius en nens i adolescents.
La Fiscalia General de l’Estat apunta en la seua última memòria que els delictes contra la llibertat sexual comesos a través d’internet acostumen a afectar menors d’edat. En aquest sentit, la Fiscalia de Lleida destaca en el seu balanç del 2024 la investigació d’un presumpte delicte de corrupció de menors a través del joc en línia Roblox.
Les indagacions afectarien múltiples víctimes a l’Estat i les diligències prèvies corresponien al Jutjat d’Instrucció 1 de Lleida. Precisament, la setmana passada, la Societat Espanyola de Medicina de l’Adolescència i el Comitè de Promoció de la Salut de l’Associació Espanyola de Pediatria van emetre una alerta arran de detectar en consulta un increment de casos de nens i adolescents que presenten “símptomes preocupants” relacionats amb l’ús de Roblox, en concret per la seua funció de xat i les interaccions que s’hi generen.
Aquesta plataforma de videojocs online és molt popular entre els menors i permet als usuaris jugar i desenvolupar els seus propis jocs, a més d’incloure una funció de xat.
Les associacions de pediatres van alertar que en aquests xats s’estan produint interaccions d’alt risc que poden tenir conseqüències greus en la salut mental, emocional i física dels menors. Així, han detectat greus riscos “al ser incitats als xats a autolesionar-se, visionar pornografia, qüestionar la seua identitat sexual o enviar imatges de violència sexual infantil”.
A la memòria del 2024, les fiscalies van continuar posant de manifest la proliferació de l’ús de les TIC com a mitjà de comissió del delictes per l’anonimat i alertaven que l’autor sent “una sensació més gran de seguretat”.
En el cas de la Fiscalia de Lleida, l’any passat es van registrar 78 causes per agressió sexual a menors de 16 anys, la qual cosa suposa un augment del 59% respecte al 2023. Per tipus de delictes contra la llibertat sexual, es van presentar dos denúncies per assetjament a menors mitjançant internet; cinc delictes per producció, distribució o tinença de material pornogràfic, i set per utilització de menors amb finalitats pornogràfiques.
Estafes a l’alça amb criptomonedes i a través d’intel·ligència artificial
En l’àmbit del crim cibernètic, la Fiscalia de Lleida alerta de l’increment de les estafes relacionades amb criptomonedes, desenvolupades a través de corredors en línia, i també els fraus a través de la intel·ligència artificial (IA). Per això, reclama la dotació de mitjans per canalitzar la recepció de denúncies i la seua persecució.
En el cas de les criptomonedes, recorda el cas Forex, un frau mundial destapat arran d’una denúncia a la Seu d’Urgell, sent qualificada com una de les operacions europees més difícils de gestionar per part d’Eurojust, i tant la Guàrdia Civil com els Mossos d’Esquadra coincideixen que és l’estafa de més envergadura econòmica que hi ha hagut a l’Estat.
En aquest sentit, en la seua memòria, el Ministeri Públic de Lleida indica que s’ha detectat un increment de delictes que afecten una pluralitat de ciutadans, i abunden cada vegada més les modalitats d’estafes amb aparença de vendes o inversions en actius que resulten fraudulents.
En la seua anàlisi de la ciberdelinqüència, la Fiscalia General de l’Estat alerta de l’increment de la complexitat dels atacs cibernètics, l’augment de la ciberdelinqüència en dipositivos mòbils i les xarxes a nivell global, la qual cosa dificulta la investigació. Així mateix, indica que els programari segrestador (segrestos de dades) s’han tornat més freqüents i nocius, i afecten hospitals, administracions i empreses de serveis públics.
Pel que fa a la IA, avisa que la manipulació de la informació en línia “representa una amenaça per a la democràcia i l’estabilitat social”. Entre les recomanacions, demana més recursos, tant tecnològics com humans, i especialitzats, a més d’endinsar-se que la legislació s’adapti als nous delictes i s’incloguin en el Codi Penal, i que la cooperació internacional sigui més àgil.