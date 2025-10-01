La Fiscalia de Lleida alerta de l'augment d'estafes amb criptomonedes i a través d’intel·ligència artificial
En l’àmbit del crim cibernètic, la Fiscalia de Lleida alerta de l’increment de les estafes relacionades amb criptomonedes, desenvolupades a través de corredors en línia, i també els fraus a través de la intel·ligència artificial (IA). Per això, reclama la dotació de mitjans per canalitzar la recepció de denúncies i la seua persecució.
En el cas de les criptomonedes, recorda el cas Forex, un frau mundial destapat arran d’una denúncia a la Seu d’Urgell, sent qualificada com una de les operacions europees més difícils de gestionar per part d’Eurojust, i tant la Guàrdia Civil com els Mossos d’Esquadra coincideixen que és l’estafa de més envergadura econòmica que hi ha hagut a l’Estat.
En aquest sentit, en la seua memòria, el Ministeri Públic de Lleida indica que s’ha detectat un increment de delictes que afecten una pluralitat de ciutadans, i abunden cada vegada més les modalitats d’estafes amb aparença de vendes o inversions en actius que resulten fraudulents.
En la seua anàlisi de la ciberdelinqüència, la Fiscalia General de l’Estat alerta de l’increment de la complexitat dels atacs cibernètics, l’augment de la ciberdelinqüència en dispositius mòbils i les xarxes a nivell global, la qual cosa dificulta la investigació. Així mateix, indica que els programari segrestador (segrestos de dades) s’han tornat més freqüents i nocius, i afecten hospitals, administracions i empreses de serveis públics.
Pel que fa a la IA, avisa que la manipulació de la informació en línia “representa una amenaça per a la democràcia i l’estabilitat social”. Entre les recomanacions, demana més recursos, tant tecnològics com humans, i especialitzats, a més d’endinsar-se que la legislació s’adapti als nous delictes i s’incloguin en el Codi Penal, i que la cooperació internacional sigui més àgil.