SUCCESSOS
Hospitalitzat un pres que va incendiar la seua cel·la a la presó de Lleida: "acumula múltiples antecedents per faltes greus"
Ha provocat sis focs al seu espai de reclusió, segons el sindicat CSIF. Demanen seguretat per al personal de la presó
Un pres de règim tancat es troba hospitalitzat després d’haver patit lesions de caràcter greu en l’incendi que ell mateix va provocar a la seua cel·la de règim tancat del Centre Penitenciari Ponent de Lleida, segons va denunciar el sindicat CSIF en un comunicat.
Segons aquesta versió, el pres, la identitat del qual respon a les inicials Z.H. i que acumula “múltiples antecedents per faltes greus”, ha causat “fins a sis o set incendis a la seua cel·la” en “els darrers vint dies” a la presó lleidatana.
El reclús ja havia requerit atenció hospitalària com a conseqüència de les lesions sofertes en alguns d’aquests episodis. En diverses ocasions “va provocar incidents i destrosses a les habitacions”, anota el CSIF, que qualifica d’“especialment greu” la seua conducta en l’incendi d’ahir: “Mentre els funcionaris arriscaven la vida per salvar-lo, ell aprofitava la situació per insultar-los i agredir-los”.
Segons fonts penitenciàries, va haver de ser traslladat a la unitat de Cremats de l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona amb cremades de segon grau i lesions de caràcter greu al pulmó.
El sindicat, que proposa endurir el règim tancat dels presos per fer-lo “més estricte i veritablement dissuasiu” per als interns violents, reclama “mesures reals per protegir la vida, la integritat i el dret a treballar amb seguretat” a la presó.