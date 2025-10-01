ECONOMIA
Inversió estatal al parc de Gardeny i Agrotecnio
També a l’Observatori del Montsec. En el marc d’una partida de 260 milions per a Catalunya acordada amb ERC
L’Estat destina 260 milions a investigació i innovació a Catalunya, una part dels quals seran per a Lleida, fruit de l’acord aconseguit per ERC el 2023 i que es va concretar en el marc de la comissió mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals, segons va indicar ahir el grup municipal republicà.
Un dels projectes que rebrà finançament és l’ampliació del macroarxiu del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya en un altre edifici H de Gardeny, amb una inversió que s’acosta als 5-6 milions. Prop d’un altre milió servirà per crear el Centre Nacional d’Edició Genètica de Cereals d’Agrotecnio. Una altra quantitat similar és per reduir el deute del parc Agrobiotech i també finançarà la compra d’un nou telescopi per a l’Observatori del Montsec.
“Quan hi ha diàleg i compromís polític, els resultats arriben. I avui Lleida n’és una clara beneficiària”, va afirmar la portaveu d’ERC a la Paeria, Jordina Freixanet. Va subratllar que aquests recursos “suposen un impuls històric que es traduirà en més oportunitats, talent i projecció internacional” i va afegir que impulsaran projectes “que reforçaran el paper de la ciutat com a capital universitària i d’investigació agroalimentària”. “Aquestes iniciatives feia temps que reclamaven suport institucional i gràcies a l’acord d’ERC amb l’Estat i la Generalitat tenen finançament garantit”, va destacar.