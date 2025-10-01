OBRES
Retencions a l’N-II entre Lleida i Alcarràs: hi ha un tram amb un sol carril per obres
Instal·len semàfors a l’encreuament amb la Séquia Major i la carretera de la Caparrella per regular el trànsit
La segona fase de les obres de la línia elèctrica de Rascon Solar al tram de l’N-II entre Lleida i Alcarràs estan causant nombroses retencions des d’aquest dimarts, quan es van instal·lar semàfors a l’encreuament amb la Séquia Major i la carretera de la Caparrella per regular el pas dels vehicles per un sol carril. Un veí va assegurar que la cua de vehicles arribava fins a Alcarràs i que va arribar a estar mitja hora aturat.
Es preveu que els treballs durin fins a principis de novembre. Mentrestant, els trams afectats s’aniran obrint a mesura que l’obra avanci, fins a arribar al camí de Collestret a Alcarràs.
La primera fase es va demorar més del que es preveia, ja que va començar a l’abril i no va acabar fins al setembre. Per a aquests treballs el trànsit cap a Alcarràs es va desviar per la Caparrella, la qual cosa va causar queixes dels veïns.