La Paeria de Lleida posarà en marxa a finals de mes un servei de videoatenció ciutadana
Per trencar amb la fractura digital i arribar a més persones en la consulta de tràmits. Telefónica destaca la importància d’invertir en ciberseguretat i digitalització empresarial amb solucions a mida
La importància de la transformació digital per millorar els serveis d’atenció al ciutadà, amb la implicació d’administracions públiques i empreses, va centrar ahir el debat en la jornada Digitalització del teixit empresarial, organitzada per SEGRE amb la col·laboració de Telefónica. Un exemple és que la Paeria té previst posar en marxa a finals d’aquest mes la videoatenció ciutadana amb l’objectiu de trencar la fractura digital. Així ho va explicar Carme Valls, regidora de Bon Govern de la Paeria, qui va destacar que aquest servei permetrà atendre “de persona a persona” i que guiarà els ciutadans en les consultes o tràmits que vulguin fer amb l’administració.
“És un avenç important que posa l’administració al costat de la ciutadania per fer-li la vida més fàcil”, va dir Valls. Així mateix, l’edil va avançar que també es posarà en marxa l’atenció telefònica tributària i que l’app Appunta, per reportar incidències, tindrà la possibilitat de compartir la geolocalització. En aquest sentit, va dir que s’han rebut 3.000 aportacions en menys de quatre mesos i que el Xatbot amb intel·ligència artificial (IA) per ajudar les persones en tràmits relacionats amb el padró ha gestionat 4.000 actuacions.
Valls va ser una de les participants en una taula redona, en la qual també va intervenir Arantxa Doncel, gerent d’Empreses a Catalunya de Telefónica, que va defensar la necessitat d’invertir en ciberseguretat i en digitalització, amb solucions a mida. Per la seua part, Jordi Barberà, director general de CMP Corredoría de Seguros, va explicar els avenços en el contacte amb els clients a través de la digitalització. Així mateix, Lluís Castarlenas, CEO de Nealia del Grup Vall Companys, va explicar les seues solucions tecnològiques per a la gestió d’explotacions ramaderes “per fer el treball més fàcil i millorar la producció, a més d’ajudar en el relleu generacional i evitar la despoblació de les zones rurals”.
Durant la inauguració, la directora de SEGRE, Anna Sàez, va qualificar de “necessària” la complicitat entre institucions i empreses per “fer un pas endavant” en la digitalització que, va dir, “no és el futur, sinó ja el nostre present”. Finalment, el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va assegurar que “no hi pot haver desenvolupament econòmic sense digitalització” i que l’objectiu és arribar a tot el territori en un treball conjunt entre administracions i empreses privades.
“La Catalunya rural està més ben connectada que l’Europa urbana”
En la seua intervenció, Chema Casas, director general de Teléfonica a Catalunya, va destacar els esforços tant a nivell públic com privat per dotar Catalunya de millores en la infraestructura de telecomunicacions, incloses zones on abans no s’arribava. En aquest sentit, va dir que “avui dia, la Catalunya rural està més ben connectada que l’Europa urbana i és gràcies al percentatge de població amb fibra, que supera el 90%, i 5G, que se situa en el 88%”. El repte, va afegir, “és arribar a la Catalunya que està sense cobrir”. Així mateix, va destacar que Espanya és el primer país europeu en desplegament d’infraestructures de telecomunicacions i el tercer del món darrere del Japó i Corea del Sud. Segons Casas, un altre dels reptes és la inversió en resiliència. “Toca invertir en sistemes que potser només els utilitzes en moments puntuals però que són importants, com la infraestructura satel·litària”, va afirmar.