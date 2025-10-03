Una avaria deixa el barri de Llívia de Lleida sense línia telefònica ni internet durant 20 hores
El cable de fibra òptica es va trencar per uns treballs agrícoles, segons informa la companyia telefònica
Una avaria en un cable de fibra òptica va deixar gairebé un dia sense línia telefònica ni internet el barri de Llívia de Lleida. Segons van informar des de l’associació de veïns, la connexió es va perdre dimecres poc després de les set del vespre i la incidència afectava tots els abonats del barri. Per la seua part, un portaveu de la companyia Movistar va informar que el motiu va ser la ruptura d’un cable de fibra òptica per uns treballs agrícoles, que a més de Llívia també podia afectar a zones de Raimat i que des de primera hora tècnics hi treballaven per restablir el subministrament.
Per la seua part, l’alcalde de Raimat, Ivan Fernàndez, va assenyalar que no tenia coneixement que cap veí tingués problemes amb la línia telefònica ni internet. Finalment, la companyia telefònica va informar que havia restablert la connexió cap a les 15.00 hores d’ahir, de manera que els veïns de Llívia van estar 20 hores sense aquest servei. Val a recordar que l’abril de l’any passat un incendi provocat va deixar 60.000 lleidatans sense telèfon ni internet i la connexió va tardar diversos dies a restablir-se.