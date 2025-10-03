Detingut un home per una baralla a l'avinguda Balmes de Lleida
L'aldarull va produir cap a les 21.00 hores
Un home va ser detingut aquest dijous a la nit per la seua suposada implicació en una baralla a l’avinguda Balmes. L’aldarull es va produir cap a les 21.00 hores i al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra. Un dels presumptes implicats va ser arrestat com a suposat autor d’un delicte de lesions.
Els Mossos també van demanar col·laboració a la Guàrdia Urbana per poder identificar, localitzar i arrestar una segona persona. No van transcendir més detalls.
Lleida
Apunyalen un home en una cama i un braç al carrer Balmes de Lleida
Albert Guerrero