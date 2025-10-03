Detingut a Lleida un lladre de 38 anys amb més de 40 antecedents quan robava en un local
Els Mossos d'Esquadra l'han enxampat in fraganti quan intentava sostreure material d'un espai en reformes al carrer Maials
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a la matinada un home de 38 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en un local en reformes del carrer Maials de Lleida. El detingut, amb un ampli historial delictiu que supera els 40 antecedents, va ser sorprès pels agents després que s'activés l'alarma per robatori al local.
Els fets han passat quan una dotació policial ha acudit ràpidament al lloc després de l'activació de l'alarma. Els agents han comprovat que l'accés al local s'havia realitzat mitjançant un forat a la paret.
Durant la inspecció de la zona, els mossos han localitzat un individu sospitós que intentava fugir corrents en veure la presència policial. L'home ha estat interceptat immediatament i, prop del lloc on es trobava, els agents han descobert una caixa d'eines i dues bobines de cable de coure que, presumptament, tenia preparades per emportar-se.
Un delinqüent amb extens historial
Les investigacions posteriors han confirmat que el detingut compta amb més de 40 antecedents policials per fets similars, cosa que el situa com un delinqüent reincident especialitzat en robatoris amb força. Segons fonts properes a la investigació, l'home passarà properament a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Lleida per respondre pels càrrecs que se li imputen.