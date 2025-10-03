ENSENYAMENT
Juan José Fernández: “La intel·ligència artificial és el canvi educatiu més gran en segles”
Un responsable d’inspecció educativa del ministeri diu que els docents han d’aprendre a utilitzar-la. Destaca que no pot substituir l’aprenentatge de l’alumne
“La intel·ligència artificial és un canvi estructural, inevitable i imparable. És un tsunami tecnològic que serà més gran i important que l’arribada d’internet, també en l’àmbit educatiu.” Així de clar es va mostrar ahir el director de programes de la Subdirecció General d’Inspecció Educativa del ministeri d’Educació, Juan José Fernández, en la ponència que va impartir en la segona jornada de la XXV Trobada Internacional de la Inspecció d’Educació (USIE), titulada La IA i la seua aplicació en la inspecció educativa. Una xarrada en la qual va remarcar que la ràpida implementació d’aquesta tecnologia té múltiples usos per al sector i que la seua irrupció serà “el canvi estructural més important a nivell educatiu dels últims segles”.
Fernández va recordar que la implementació de la IA s’assembla bastant a la que va tenir en el seu moment internet, però serà molt més ràpida. “Fa 25-30 anys ningú no sabia què era internet ni tenia correu electrònic, mentre que ara és una estructura i tothom la utilitza en el seu dia a dia, doncs la IA serà una infraestructura d’aquí a 5 o 10 anys a tot estirar i l’hem d’aprendre a utilitzar”, assenyala l’inspector. En aquest sentit, destaca que “els alumnes ja la fan servir i els docents han d’aprendre a utilitzar-la, ja que en l’àmbit educatiu pot ajudar a facilitar el tractament de la informació, la gestió de dades, lectura i escriptura d’informes, preparar o corregir tasques de l’alumnat o dissenyar nous mètodes d’aprenentatge”. Tanmateix, remarca que la IA “és una eina que cal aprendre a utilitzar com cal”. Com a exemple, Fernández va dir que “a un alumne li deixo fer servir la calculadora per calcular matrius, però abans ha de conèixer quin és el procediment per fer-les i la IA és el mateix, pot ajudar a fer una avaluació formativa pas a pas i analitzar la capacitat i riquesa dels treballs”. Per això, creu que la IA pot aportar molt a la manera de comprendre el món i que “som en el millor escenari per aprendre que hem tingut mai, però sense coneixement no hi ha tecnologia ni eines que valguin”.
“L’alumne ha d’escriure”
El president d’USIE, Jesús Marrodán, va recordar que la trobada d’aquest any se centra “en els canvis tecnològics i la seua repercussió social”. Sobre la tecnologia i com es pot combinar amb el treball manual com prendre apunts, Marrodán va dir que “és important que l’alumne escrigui perquè l’ajuda a desenvolupar-se i, com més sentits participin en l’aprenentatge, millor s’inculca. Cal combinar les dos coses”.