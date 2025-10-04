DETENCIÓ
Agredeixen un home per robar-li al Barri Antic
Van donar-li cops de puny i puntades de peu
Els Mossos d’Esquadra van arrestar la matinada d’ahir dos homes de 23 i 29 anys que suposadament haurien clavat una pallissa a un home per robar-li. Els fets van tenir lloc a les 0.20 hores quan una dotació que patrullava pel Barri Antic va ser requerida per un home que els va explicar que acabava de ser víctima d’un assalt al carrer Sant Andreu. Va explicar que dos individus l’havien agredit amb cops de puny i puntades de peu i li havien robat un paquet de tabac, diners i un mòbil.
Poc després, cap a les 2.00 hores, els agents van localitzar al carrer Companyia dos homes que coincidien plenament amb la descripció dels sospitosos i, després d’escorcollar-los i recuperar el paquet de tabac i el mòbil robats, van procedir a de tenir-los com a presumptes autors del robatori. Els dos arrestats tenen antecedents.