FAUNA
Els vols de l’àguila redueixen un 50% la presència de tudons
La prova pilot va començar al juny a la rambla Ferran i el carrer Doctora Castells
L’ajuntament va iniciar al juny una prova pilot per reduir la presència de tudons a rambla Ferran i Doctora Castells utilitzant una àguila, i de moment ha aconseguit reduir-ne la presència en un 48%. Així ho asseguren fonts municipals, que detallen que els vols diaris d’aquesta àguila Harris han aconseguit que els albiraments d’aquestes aus hagin passat dels 118 de principis de juliol als 47 de finals de setembre (-60,2%) a la rambla Ferran i dels 118 als 75 (-36,45%) a Doctora Castells. Aquestes dos vies patien fins ara una important acumulació d’aquestes aus, que provocaven molèsties al veïnat i danyaven mobiliari urbà amb els excrements, motiu pel qual el consistori, a través d’una empresa especialitzada, va iniciar aquesta prova pilot. L’objectiu dels vols de l’àguila, anomenada Sif, és foragitar els tudons, així com els coloms comuns i els estornells, d’aquestes zones perquè niïn fora de la ciutat.
El consistori ja està preparant un contracte anual per fer aquest control i poder incidir en els punts de més concentració d’aus en les èpoques més desfavorables, com l’inici de l’hivern i la primavera.
Aquesta acció es complementa amb altres mesures per controlar la població d’aus. Una que el consistori va iniciar aquest estiu va ser instal·lar nius de falcons a la Seu Vella i a l’entorn de l’Arnau de Vilanova perquè cacin coloms. Són sis cries de falcó pelegrí a les quals, una vegada superin la fase de pollet, se’ls ajudarà que aprenguin a buscar aliments i adaptar-se a l’àrea on hi ha els nius. La dieta d’aquests falcons són bàsicament coloms i tórtores, per la qual cosa ajudarà a controlar-ne la població ja que, a més de caçar-les, la presència d’aquestes aus rapinyaires farà que les altres “no es relaxin”, baixin la seua taxa de reproducció i es desplacin fora de la ciutat.
Aquestes mesures es porten a terme paral·lelament a la retirada de nius, l’ús de pirotècnia de baixa intensitat i a la captura i esterilització d’aus.