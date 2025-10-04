CAMBRA
L'esdeveniment que busca nous mercats pels vins de Lleida
L'International Wine Business Meetings se celebrarà la setmana vinent per donar a conèixer a l'estranger l'oferta vinícola
La Cambra de Comerç celebrarà la setmana que ve del 6 al 10 d’octubre una nova edició de l’International Wine Business Meetings, un esdeveniment que serveix per donar a conèixer l’oferta vinícola de Lleida i Catalunya a altres països. En aquesta edició els convidats són el Kazakhstan, l’Uzbekistan, Kènia i Ghana.
La presentació de l’esdeveniment tindrà lloc dilluns al Parador del Roser i dimarts es portaran a terme les primeres reunions entre productors locals i internacionals a la Llotja. L’objectiu és facilitar el contacte entre els productors i empreses d’altres països que importen vi.