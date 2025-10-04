INDÚSTRIA
Lleida suposa un terç del mercat català de vehicles industrials
Segons el director de Volvo Trucks España, que diu que volen “consolidar-se per crear més negocis”. Inauguren el gran taller de camions i busos a Torre Solé
“La província de Lleida representa un terç del mercat català de vehicles industrials i de transports, que a Catalunya suposa el 15% del total [d’automòbils]. Per tant, el de Lleida és un mercat molt important”, va afirmar ahir Giovanni Bruno, director general de Volvo Trucks España, durant la inauguració del nou taller oficial de Volvo en el polígon de Torre Solé. Sota el nom de Lleida Motor Trucks, és el centre més gran de reparació de vehicles industrials i de transports de la ciutat, amb capacitat per atendre alhora 30 vehicles.
“Catalunya és un dels motors principals del país i representa una connexió estratègica fonamental amb la resta d’Europa, pee la qual cosa hem decidit consolidar la nostra presència amb el Lleida Motor Trucks, dos concessionàries que vam obrir l’any passat a Barcelona i una altra que obrirem a Salt”, va explicar Bruno. “Volem consolidar encara més la nostra marca a Lleida per crear més negocis i continuar invertint” en un futur, va afegir.
El taller culmina la primera fase del Lleida Truck Center, previst com un gran centre de serveis, reparació i manteniment de camions. Les promotores són les empreses lleidatanes Transports Trota i Nou Transport. Francesc Trota, directiu de la primera, va destacar la “forta inversió en una vintena de mecànics que són perfectes coneixedors de la marca per portar a terme les reparacions en el mínim de temps possible”. Va detallar que els conductors deixen el vehicle a la porta, sense la necessitat d’entrar al taller, i disposen d’una sala amb dutxa, televisor, màquines de vènding i wifi. Pere Bautista, directiu de la segona, va agrair els professionals que han participat en el projecte.
Així mateix, Trota va agrair a l’ajuntament la celeritat amb els tràmits burocràtics per a la construcció del taller. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va destacar que tota la paperassa es va resoldre en 58 dies gràcies a l’oficina Invest in Lleida i va celebrar que el centre “és l’exemple del que es pot aconseguir unint esforços”.
El subdelegat del Govern central, José Crespín, va afirmar que el taller serà “el motor per a un desenvolupament industrial i econòmic de la zona”.