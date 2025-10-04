SEGRE

Premi a un projecte de decoració hidropònica

Un Treball de Final de Grau sobre un projecte per comercialitzar decoració sostenible amb plantes hidropòniques ha estat el guanyador de la cinquena edició dels premis que concedeix la Càtedra Santander d’Emprenedoria de la Universitat de Lleida (UdL). El treball és de Miquel Colell, graduat en Administració i Direcció d’Empreses (ADE), i ha estat premiat amb 600 euros. En segona posició ha quedat el TFG de Ricard Latorre, del doble grau d’ADE i Enginyeria Informàtica, que ha creat una app que connecta els seus usuaris amb empreses de serveis locals. El TFG de Colell va ser tutoritzat per la professora Sílvia Ibañez, mentre que Latorre va tenir com a mentors María Teresa Ribelles i David Sarrat.

