TURISME
Arranquen els tours sobre l’origen de la rambla Ferran
Amb una vintena de veïns de Lleida, Alcarràs i Flix || Creats per la Paeria i a càrrec de l’historiador Xavier Eritja
“La rambla Ferran és un espai que es coneix poc, encara que sembli el contrari”, va afirmar ahir l’historiador Xavier Eritja pocs minuts abans d’iniciar la primera ruta turística del cicle Rambla de Ferran, 200 anys d’història.
La proposta, organitzada per Lleida Turisme (departament de la Paeria), té per objectiu “descobrir l’origen de la rambla i com es va anar articulant a partir d’un parc que estava fora de les muralles de la ciutat”, va afegir el guia.
Una vintena de veïns de Lleida, Alcarràs i Flix van participar ahir en la primera sessió. “Vaig viure fins als catorze anys al número 1 de la rambla, em feia il·lusió rememorar com era abans”, va explicar la Teresa, una veïna del barri. “És la gran desconeguda, he estudiat Història de l’Art i m’interessa conèixer més la ciutat”, va afegir l’Alba, una altra lleidatana.
“Pensem a recopilar diferents fotografies històriques d’arxius per mostrar-les durant la visita, creiem que ajudaran a entendre que la rambla sempre ha estat un centre socioeconòmic de la ciutat”, va destacar Núria Castelló, tècnica de Lleida Turisme.
Els pròxims tours es portaran a terme els dissabtes 18 d’octubre, 8 i 22 de novembre. L’últim serà el 27 de desembre. El cost és de 8 euros per persona i és imprescindible la cita prèvia.