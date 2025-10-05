El Festival Musiquem Lleida! tanca una edició històrica amb tres dies de música i emoció pels carrers de la ciutat
La vintena edició del certamen tanca amb èxit i reafirma el seu esperit de portar la música a tothom, amb més d’una desena de concerts gratuïts i una gran resposta del públic
Lleida ha viscut aquest cap de setmana una autèntica festa de la música amb la celebració del XX Festival Internacional Musiquem Lleida!, que arriba avui al seu final després de tres dies d’intensa activitat. Més d’una desena de concerts gratuïts han omplert espais emblemàtics amb sons clàssics, jazz, folk i músiques del món, consolidant el festival com un dels esdeveniments culturals més estimats i arrelats de la tardor lleidatana.
La jornada d'avui ha tingut com a escenaris principals l’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida i la plaça Paeria, on s’han pogut escoltar el duo de lied Mireia Tarragó i Marc Serra, l’energètica proposta de l’Al Ras Bluegrass Band i el virtuosisme dels pianistes Juan Lara i Carlos Bujosa. Els actes d’ahir dissabte també van reunir centenars d’assistents al Museu de Lleida, l’IEI i la plaça Paeria, amb actuacions molt aplaudides que van mostrar la pluralitat sonora i la qualitat artística que caracteritzen el festival.
La presidenta de la Coral Shalom, entitat organitzadora, Teresa Coca, ha fet un balanç molt positiu d’aquesta vintena edició, destacant la gran resposta del públic i la implicació dels voluntaris. “Arribar a vint edicions és un motiu d’orgull i d’estímul per continuar impulsant un festival que requereix molta dedicació però que rep una acollida creixent any rere any”, ha afirmat.
Cloenda a l’Auditori Enric Granados
La cloenda tindrà lloc aquesta tarda, a les 19.00 hores, a l’Auditori Municipal Enric Granados amb el concert especial Cor² Bach & Gjeilo, protagonitzat per la Coral Shalom i el Cor Cererols sota la direcció d’Albert Cabero Olaya i Marc Díaz Callao. El programa proposa un viatge musical del Renaixement fins a la creació contemporània, amb obres de Cererols, Bach, Britten, Rheinberger i Ola Gjeilo, en una experiència que simbolitza l’essència del Musiquem Lleida!: unir tradició i innovació, passat i futur, i compartir la música com a llenguatge universal.
Vint anys portant la música al carrer
Nascut l’any 2006 per la Coral Shalom, el Musiquem Lleida! ha sabut preservar al llarg del temps el seu esperit: apropar la música a tothom, trencant barreres i portant-la als espais públics. Durant dues dècades, el festival ha organitzat més de 200 actuacions gratuïtes en places, carrers, patis i racons patrimonials de Lleida i el Segrià, esdevenint una cita imprescindible del calendari cultural de la tardor. Gràcies al seu compromís amb la varietat d’estils, la connexió amb el públic i l’impuls als nous talents, el Musiquem Lleida! s’ha consolidat com un projecte de referència que cada any transforma la ciutat en un gran escenari compartit i ple de vida.