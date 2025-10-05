Més d’un miler de persones es manifesten a Lleida contra els macroprojectes energètics i en defensa del món rural
Unes 1.400 persones, segons els Mossos d’Esquadra, i 2.000 segons l’organització, s’han manifestat aquest diumenge pels carrers de Lleida per protestar contra els macroprojectes energètics i reclamar la defensa dels municipis rurals i l’equilibri territorial.
Convocada per 16 entitats de tot el territori, la marxa ha començat a les 11 del matí a la plaça Ricard Vinyes, amb la participació de veïns de les comarques de Lleida, les Terres de l’Ebre, l’Anoia i el Penedès. Un tractor i una gran pancarta han encapçalat la manifestació, que ha avançat per Prat de la Riba fins al Departament d’Agricultura, on els participants han abocat sacs de compost i matèria orgànica com a acció simbòlica de rebuig a les empreses promotores d’aquests projectes.
Al llarg del recorregut s’han sentit consignes com “el biogàs em toca el nas”, “la màfia de Dinamarca contamina la comarca” i “Ponent es resisteix”, mentre els manifestants mostraven pancartes a favor de la preservació del territori i contra l’especulació energètica.
Entre els portaveus, Rita Baliu, de Preservem l’Anoia, ha afirmat que “la terra ens dona moltes coses i si nosaltres no la defensem, qui ho farà?”, mentre Gerard Batalla, de Pobles Vius, ha denunciat una “colonització dels espais agraris i naturals”. Els participants han reclamat una moratòria dels projectes energètics actuals i una planificació consensuada amb el territori.
Per la seua banda, Víctor Altés, d’Horta de Lleida-Pobles Vius, ha alertat que a la demarcació hi ha més de 2.000 hectàrees de sòl agrícola amenaçades per plantes de biogàs “promogudes per fons d’inversió aliens al món rural”.
La manifestació ha finalitzat davant la delegació del Govern, amb diversos parlaments que han reivindicat una ruralitat digna, lliure d’especulació i respectuosa amb la terra.